Óscar Fidalgo, concejal ignorante, esencialmente torpe

Carece de la capacidad necesaria para considerar que su intervención en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Palma fuera malintencionada. Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo, no tiene lo que hay que tener (remitámonos al desvergonzado e indecente Carlos Mazón) para confundir deliberadamente con falsedades. No, el atrabiliario concejal protagonizó un ejercicio de ignorancia, por lo demás propia de bastantes de los de su especie; demostración de que la torpeza política es consustancial, a derecha e izquierda, de quienes son sufragados en las urnas. Fidalgo aseguró en el pleno municipal, con el aplomo que concede el analfabetismo histórico, que el crucero Baleares, en los inicios de la Guerra Civil, allá por el trágico año de 1937, poco después del Golpe de Estado (¿Niega Fidalgo que los militares lo hubieran dado?), bombardeó a civiles, mujeres y niños (unos cuatro mil masacrados), que por la denominada Carretera de la Muerte, huían desde Málaga hacia Almería para escapar de los horrores de la guerra. Fue, así ha pasado a la posteridad, La Desbandá. Dijo Fidalgo, con suficiencia, que el Baleares no bombardeó a nada ni a nadie, que no conoce un solo historiador serio que lo sostenga. El concejal no tiene conocimiento de ningún historiador serio, tampoco de los otros; probablemente no ha leído ni tan siquiera al revisionista falsario Pío Moa (yo sí me he tomado tal inmensa molestia y pérdida de tiempo). La cara del alcalde Jaime Martínez cuando Fidalgo eructaba sobraba para darse cuenta de que estaba metiendo la pata hasta el corvejón. Le han recordado que se dispone del informe del capitán del crucero jactándose de los dos centenares de cañonazos que disparó escoltando a otros cruceros, uno de ellos de la marina de guerra fascista italiana de Mussolini. Fidalgo argumentaba (licencia lingüística) la decisión de preservar el erecto falo, tan fascista como el crucero mussoliniano, de sa Feixina, ahora blindado por la extemporánea declaración de bien patrimonial hecha por Cort. Recordemos, de pasada, para que Fidalgo se haga somera idea, que fue inaugurado en 1947 por el general Franco, dictador digamos bastante sanguinario; no descartemos que el concejal estime lo contrario.

Dejémonos de consideraciones históricas, para las que Óscar Fidalgo es irrecuperable, adentrémonos en la torpeza que ha perpetrado; cómo explicarle que el PP, su partido, lleva toda la vida escabulléndose de los asuntos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura, que otro que le iguala en torpeza, el portavoz del PP en el Parlamento balear, Sebastián Sagreras, asegura que la Ley de Memoria Democrática «nunca ha sido prioritaria», que la derogarán para pactar con Vox, lo que supone acto «de máxima coherencia», después de haberse inhibido cuando se votó la eliminación de la norma. Fidalgo ha hecho hacer el ridículo al Gobierno municipal del alcalde Martínez, de ahí la cara de estupefacción que mostraba al observar cómo el concejal se crecía a medida que su perorata falsaria se adentraba en lo grotesco.

Ya sabemos que el pedrusco fascista de sa Fexina de momento no se demolerá, preciso lo de momento, por estar a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que si acuerda que es un elemento contrario a la Ley nos toparemos con que el único intérprete legitimado para decidir qué es constitucional y que no no habrá sentenciado que procede su eliminación. Entonces, qué hará Cort, cómo reaccionará el juez (emparentado con dos presidentes del Tribunal de Orden Público de la dictadura) que paralizó su derribo. Óscar Fidalgo seguirá en sus trece. Es lo que tienen la ignorancia trufada de torpeza: llegan a deshoras. Pregunta para el concejal Óscar Fidalgo: ¿Existió el Holocausto?