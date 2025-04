Notícia d’Europa

La història d’Europa és un trencaclosques on, tanmateix, totes les peces encaixen. Segons Rémi Brague (Europa, la via romana), «és a l’Edat Mitjana que Europa s’ha constituït, diferenciant-se dels seus diversos ‘altres’». O, més precisament, segons Perry Anderson a la seva obra Lineages of the Absolutist State, «la multiplicitat casual de les unitats polítiques en les acaballes de l’Europa medieval es va convertir en un sistema d’Estat organitzat i interconnectat... un grup plural de socis – per a la guerra, per al comerç, per a l’aliança, per al matrimoni o per a la propaganda – dins d’una única arena política... La fecunditat contracultural que resultà d’aquest sistema altament integrat, encara que molt diversificat, fou una de les marques de qualitat de l’Europa preindustrial... En cap altre lloc del món va existir un grup comparable». I tot això només s’explica en funció de la geografia europea i de l’herència provinent de l’antiguitat mediterrània (és a dir, de la síntesi que va fer Roma de la racionalitat d’Atenes i de l’espiritualitat de Jerusalem). Aquesta «convivència de la unitat i la diversitat» que estructurà l’Europa medieval i que encara avui caracteritza la Unió Europea té un precedent en miniatura: la Grècia clàssica on, unides per la llengua, les seves ciutats feien aliances, guerres i intercanvis culturals.

El perill de crisi civilitzacional que representa l’agressió russa (i la deserció americana) contra els valors occidentals ens fa recordar una altra característica de l’Europa medieval sense la qual no s’hauria encaminat cap al Renaixement i la Il·lustració: «Davant les crisis, els europeus comencen a actuar», afirmava encertadament Victòria Cirlot. L’acció és l’aventura, la investigació, el cercar una cosa oculta i portentosa com el Sant Greal o la nostra flor romanial. En el segle XII es produeix la síntesi entre la cultura clàssica, els mites cèltics i la cristiandat. Europa, així, comença a marcar diferències amb altres tradicions culturals. I desemboca en el Renaixement i en la Il·lustració. La Il·lustració és una creació europea, i no hauria estat possible sense un espai europeu únic i divers alhora. La racionalitat científica, la defensa de l’Estat de dret i els drets de l’home poden tenir vocació universal, però es consoliden en entitats polítiques viables en allò que anomenam «el món occidental».

Més de dos-cents anys després de la Revolució Francesa i la Revolució Americana, concrecions dels ideals de la Il.lustració en organitzacions polítiques i socials, Europa ara, sobtadament, torna al segle XVIII: la racionalitat, la democràcia, la ciència... són conceptes que tornen a ser qüestionats en el món i Europa haurà de tornar a actuar per defensar-los. Amb el final de la Segona Guerra Mundial es varen acabar les guerres entre europeus. Va ser una pau que va resultar cara. La lluita pel poder mundial ens havia enfrontat durant uns quants segles, i el 1945 s’acabà el tema: a Europa no hi cabien més guerres pel poder perquè no hi havia res a disputar, tot el poder era a l’altre part de l’Atlàntic. Així va ser possible la reconciliació d’alemanys i francesos i així va arribar la voluntat d’unir pobles diversos en una unitat europea.

L’anomenat món occidental va proclamar que la seva identitat era la democràcia i els drets humans, i l’aspiració a la unitat només trobà objeccions, primer en algunes esquerres europees (de les quals l’obra de Johan Galtung, The European Community: A Superpower in the Making, en fou la Bíblia), i ara amb la pujada de l’autoritarisme anomenat d’extrema dreta. Sense saber-ho, són gent d’ideologia preindustrial, i la seva manera d’atacar els postulats de la modernitat i la Il·lustració és intentar dividir els pobles d’Europa i fer fracassar el projecte de la Unió Europea.

En la guerra d’Ucraïna no estan en disputa uns quants quilòmetres quadrats de territori sinó la supervivència o no d’una concepció civilitzada de les relacions entre els homes i entre els pobles. Putin, Trump, Vance, Mélanchon i els filonazis europeus odien Europa perquè Europa els posa davant les seves misèries intel·lectuals i morals. Però Europa aconseguirà guanyar progressant en la seva unitat i mantenint alhora la seva diversitat. Tots els pobles del món que aspiren a la llibertat i a la democràcia esperen l’exemple d’Europa. I Europa tornarà a actuar. I tornarà a guanyar perquè ja ha abandonat tota aspiració imperialista i es centrarà a defensar la nostra civilització i a tots els pobles que la volen compartir.