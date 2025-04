Se acercan las once de la noche. Un ser solitario y cabizbajo desciende la pendiente de la deshabitada sala de prensa de La Moncloa. Ya se imaginan ustedes de quién se trata, pero no le acompaña ningún ministro ni edecán. Inspira y espira profundamente antes de empezar, cualquier anuncio dramático sería posible con esta escenografía. El «Buenas noches ya» viene seguido de otra profunda toma de aliento, como si la electricidad corporal le estuviera abandonando. El «comparezco de nuevo» también se precipita descargado de emoción. No huele a oveja de pastor de gentes, huele a hastío.

Harto de cargar con culpas propias y ajenas, el solitario que sigue con la cabeza hundida empieza por señalar a Red Eléctrica. El restablecimiento de «un cincuenta por ciento del suministro» a buenas horas suena hueco, dado que los heraldos de La Moncloa presumían de que esos niveles se habían restaurado a primeras horas de la tarde. Si no se tratara de una ofensa casi penal, el orador más que preocupado recuerda a la intervención nocturna de Mazón, tras su jarana en el día de la dana.

Por fortuna quedan pocos espectadores en vigor, porque de lo contrario hubiera cundido el pánico al escuchar a todo un presidente del Gobierno hablando de «este momento crítico». Segunda mención a Red Eléctrica, tercera, cuarta, ahora para denunciar «quince gigavatios perdidos en cinco segundos», el robo del siglo. Y si todo transcurre con normalidad en el mejor de los países del mundo, por qué se anuncia el «despliegue» de ejércitos y policías «por el país entero, para reforzar aun más la seguridad». Incluso los supervivientes de la covid tienen derecho a intranquilizarse.

Sánchez sufre un apagón, interioriza el ‘blackout’ con mayor dureza que los españoles atrapados en ascensores, anoche sí que parecía necesitado de un periodo de reflexión antes de continuar en La Moncloa. El hermano de Sánchez no guarda relación alguna con el apagón, pero el mazazo fraternal tal vez contribuye a explicar el estado de desánimo del presidente del Gobierno. Su despedida es churchilliana, pero del Churchill de 1940, «queda una noche larga».