Los irresponsables

Es bien sabido que todos nosotros tenemos nuestras peculiaridades, algunas de ellas sumamente difíciles de comprender por los demás, por mi parte debo admitir que en ocasiones me veo, casi sin darme cuenta, arrastrado a presenciar vía telemática las sesiones parlamentarias de la Cámara Baja; no me riñan que ya vengo reñido de casa y es que en el pecado, como mantiene el vulgo, va la penitencia. En esas especiales partidas de dialéctico tenis de mesa pareciera que los contrincantes juegan cada uno en una mesa diferente y por ello carecen de voluntad en la devolución de las bolas inquisitivas o esclarecedoras que cada uno de ellos cree lanzar al otro con inusitada destreza sin que ese ejercicio de cuasi onanismo verbal deje de recibir las loas y ovaciones de la clac de su cuerda.

Teóricamente el parlamento es el lugar donde dicen que descansa la soberanía de los ciudadanos y donde, también como desiderátum, el poder ejecutivo es controlado y tiene obligación de rendir cuentas; empecemos por lo segundo y observemos la partitura; mantiene el artículo 188 del Reglamento del Congreso que «En el debate, tras la escueta formulación de la pregunta por el diputado, contestará el Gobierno» y es ahí donde se produce la primera disfunción de lo por ventura pretendido en la labor de redactar la Constitución del 78, en el la utilización del verbo contestar; considera la Real Academia que contestar debe entenderse como dar respuesta a una pregunta, si tal es lo que suele suceder en edificio de la Carrera de San Gerónimo y lo que pareciera haber sido deseado por los Padres Constituyentes tiene la misma semblanza que pueda haber entre Las Meninas y la tomatina de Buñol. Si esperan ustedes que cuando el diputado de turno, que no debe olvidarse son la muestra representativa no solo de los que le han votado sino de toda la soberana ciudadanía, pregunta que cuántos son tres más dos, pongamos por caso, el preguntado responda ya no con el cinco resultante sino con cualquier otro dígito les recomiendo que busquen un cómodo asiento y esperan allí sentados; lo normal es que el preguntado se esmere en hacer una descripción larga y tediosa sobre una caminata por los Cerros de Ubeda que seguramente no conoce, eso cuando no acude al viejo truco de preguntar al preguntador a ver si aquel sabe de aritmética, a no ser que se trate de un marxista (de Groucho Marx) convencido y su respuesta de «todavía no sé lo que me vas a preguntar, pero me opongo».

Como se comprenderá no es esa esgrima parlamentaria de constantes patadas en sus espinillas, a la que nuestros próceres parecen querer acostumbrarnos, lo más doloroso sino que de todos esos golpes propinados por innumerables pies son receptoras las posaderas de los españolitos todos, por cuanto cuando se niega una respuesta formulada en el Parlamento no es el oponente preguntador quien se queda sin esa respuesta, la cual por otra parte ya conoce, sino que es al restante pueblo soberano el estafado por la sin respuesta de quien tiene obligación de proporcionarla. Mario Benedetti consideraba que las preguntas no deben ser consideradas fuente de vergüenza sino que son las respuestas las que son merecedoras de ella, por no hablar de la simple y llana incapacidad de darlas de algunos de los que tiene la obligación de rendición de cuentas en sede parlamentaria, pero claro el bueno de Don Mario tenía todavía fe en la existencia de la capacidad de sentir vergüenza en algunos de nuestros mal llamados electos representantes, fe que los electores no adecuadamente representados vamos perdiendo a toda prisa. Pero ya se sabe, como bien profetizó el alemán Lichtenberg, que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto.

Constatado lo anterior es evidente que lo de la soberanía ciudadana del parlamentario se queda en una mera filfa, pues cuando se les pregunta o no contestan lo que se les pregunta o se ponen a comentar cualquier cosa con la sola condición de que no tenga nada que ver con lo consultado. En este país de nuestras penurias llegará el día en que la sordera de los ciudadanos para con lo que farfullan los políticos dejará de ser patología para devenir en necesidad.