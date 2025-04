El valor cultural

El pasado 20 de abril, unas cuantas horas antes de que la muerte del Papa Francisco se anunciara, ya había constatado lo fácil que es desempeñar roles distintos en esto de la industria del turismo. Con una facilidad que asusta y sin ápice de ese criticismo que pregono, ya había hecho mi propia performance nada teatral de lo que es ser turista dentro de una masa de turistas en una ciudad tan bella y parecida en muchos aspectos a Palma: Málaga. Comprobé, pues, que también podemos ser carne mansa deambulante, tensa y asoladora en cualquier destino elegido mientras sus residentes soportan.

Desde esa posición de casi última matrioska, oculta y engullida dentro de las otras «matrioskas» masas turísticas que atravesaban la ciudad cruzando los semáforos en rojo, no pude resistirme a las tentaciones de los free tours con precio a la voluntad. Me sorprendió entonces la que creo que es, desde mi punto de vista, la clara apuesta de Málaga: su valor cultural. Una ciudad que también tiene costa, sol y playa, sí. Cuenta con más de 30 museos y no ha tenido inconveniente en traer arte de otros lugares para enriquecer la oferta. Esta propuesta tangible se completa con edificios históricos, monumentos o sitios arqueológicos por poner sólo algunos ejemplos. Y no, no me refiero al ático de Antonio Banderas, aquel con el que apuntó con el paraguas naranja nuestra guía cordobesa. Quién sabe, quizás dentro de 300 años, pongan una placa a un par de ladrillos de la finca y sea un lugar más de veneración turística.

La personalidad de la ciudad, bien dibujada y amable, se enraíza con lo menos tangible, como lo es la tradición de su impactante Semana Santa, las anécdotas de cada esquina o las historias legendarias como la de aquella casa que acogió prostitutas en algún momento para luego ser prostíbulo. El mismo edificio que posteriormente iniciara su andadura como bodega hasta convertirse, tras más de 40 años, como lugar de encuentro de malagueños, malagueñas y foráneos, en la tasca y restaurante más emblemático de Málaga, el lugar que muchos visitantes quieren conocer cuando llegan. Su nombre, que alude claramente al oficio de proxeneta en inglés, se ha españolizado con la gracia que sólo los lugareños pueden añadir. Han sabido aprovechar sus posibilidades culturales, todas, como tener un museo de Picasso, cuya trayectoria vital en Málaga se circunscribe a los primeros 10 años de su vida y posteriormente a algunos veraneos o estancias de pocos meses.

Orgullosos de sus espacios, de su gastronomía, de esa musiquita aflamencada que suena en todos los sitios menos en las franquicias de la calle Marqués de Larios, me pregunto si Palma podría apostar más por su valor cultural, todavía más. Si nosotros podríamos hacer de nuestra calle Jaime III, nuestra calle más famosa con su Palma Fashion Week, como la malagueña antes mencionada y de la que tan orgullosos se sienten; no es para menos. Apostar por el valor cultural de las ciudades es enriquecer en educación y conocimiento, favorece la cohesión social y mejora la calidad de vida de todos. Un turismo cultural, más respetuoso y consciente sólo puede traer beneficios.

Aun así, el otro turismo está tan arraigado que me hace pensar en si esta propuesta podría ir tomando las posiciones suficientes como para restar la presión ejercida por el anterior. Tengo dudas.