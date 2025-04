I ara, què?

El 2 d’abril de 2005 va morir el papa Joan Pau II, després d’un pontificat de gairebé vint-i-set anys. L’alumnat que jo tenia aleshores —d’entre dotze a divuit anys— no havien vist mai l’excés de cobertura mediàtica que es va fer del papa mort, els protocols i la litúrgia que hi varen seguir, com segellar l’estança papal o el trencament de l’anell, entre altres, com tampoc sabien que era un conclave, ni havien sentit mai parlar de la Capella Sixtina, ni del sacre col·legi cardenalici, ni coneixien el sentit de la fumata blanca o negra. Per a ells, era totalment nou tot això. A hores d’ara, passa quelcom de semblant amb l’alumnat que ha nascut a finals de la primera dècada del segle XXI. De segur, que en un moment o altre, alguna cosa voldran saber, sigui per pura tafaneria sigui per interès, gràcies a la singularitat d’aquest esdeveniment i dels que vindran. Tal vegada, l’únic nom que els hi sona és el de cardenal, nom que es dona a un pastís que Lloseta ha fet famós a tot Mallorca, però que alguns diuen que va néixer a Campos. Sobre això no discutiré, tan sols puc dir que el seu origen és austríac. Per cert, com a curiositat, quan Karol Wojtyla fou escollit papa, el 16 d’octubre de 1978, amb el nom de Joan Pau II, la televisió espanyola va retransmetre la pel·lícula Les sandàlies del pescador, que segueix el fil de la novel·la de Morris West que presenta un papa força utòpic si mirem la realitat que envolta l’Estat del Vaticà, protagonitzada per un memorable Anthony Quinn que donava vida a un arquebisbe ucraïnès de nom Kiril Lakota, que havia estat empresonat a Sibèria pel règim comunista, amb el qual hi havia certes similituds amb Wojtyla, ambdós eslaus, la qual cosa havia estat inconcebible fins aleshores, ja que la majoria dels papes havien estat italians des de feia segles. A la seva mort, en les diverses cadenes televisives, públiques i privades, es va tornar a visionar Les sandàlies del pescador. Precisament, amb la mort del papa Francesc, s’ha disparat l’audiència de la pel·lícula Conclave protagonitzada per Ralph Fiennes, Stanley Tucci i altres, que mostra l’entrellat de relacions de poder i ambició que hi ha rere un conclave on l’Esperit Sant, dient-lo d’aquesta manera, pinta ben poc. Tots sabem que això és poc menys que una fal·làcia, tan sols vota una mà humana i la cosa, per sort o desgràcia, pot anar bé o malament. Tot depèn, com deia la cançó dels Esquirols; és a dir, que tot és relatiu... i massa humà. Quan va ser elegit el papa Joan XXIII, que aleshores tenia setanta-sis anys, tothom pensava que seria un papa fugaç a causa de la seva edat, a penes tindria temps de fer cap moviment considerable i perdurable per a l’Església, i això perquè les parts no es varen posar d’acord, per a ells aquest papa esdevingué una mena de comodí a l’espera de millors opcions. El problema és que el tret els hi va sortir per la culata, ja que fou el papa que va emprendre l’aggiornamento de l’Església a través del Concili Vaticà II. Tan sols varen encertar la seva brevetat, cinc anys de pontificat; tanmateix, en aquests pocs anys va obrir finestres i va posar els llençols a ventilar, que entrés aire nou. El papa de referència de la meva infància i adolescència fou Pau VI, era el que veiem de tant en tant en les notícies, en l’Àngelus del diumenge a la plaça de sant Pere i uns quants viatges. De Joan Pau I, a penes el seu somriure afable i obert, i unes paraules que agradaren molt, quan va dir que Déu era pare i encara més era mare. Paraules, per cert, que estaven en boca dels teòlegs de l’alliberament que volien una societat més justa i equilibrada i que presentaven un Jesús més revolucionari i més proper a la gent, menys ritualitzat i més compromès amb els més pobres. S’ha especulat molt sobre la seva mort, si fou enverinat o no, les autoritats vaticanes no varen permetre que els carabinieris fessin cap investigació dins del Vaticà ni que els forenses poguessin fer l’autòpsia per a determinar les causes de la seva mort. Tot i que els cadàvers parlen, és impossible determinar les causes reals de la seva mort. En el regnat de Joan Pau II, vaig tenir ocasió de conèixer-lo personalment en una visita al Vaticà, mai et mirava directament als ulls, sempre mirava cap a un altre cantó o mirava a terra, em va regalar un rosari —ho feia amb tothom— i em va preguntar d’on era, i li vaig dir que era de Barcelona per no especificar massa, i va exclamar, Oh, català! Era com si digués, compte amb els catalans! Era la meva època a la Ciutat Santa. Quan passaven la duana i entraves a la Ciutat del Vaticà, et trobaves en un altre món, més silenciós i ple de sotanes amunt i avall, com bubotes. En aquell temps, sempre enviava les meves cartes a través de la Posta Vaticana, molt més eficient, ràpida i segura que no pas la italiana. Ara, amb el correu electrònic i altres mitjans adients, ja no hi ha necessitat. En aquell temps, recordo unes vinyetes que varen sortir en l’Osservatore Romano o en el diari intern de la Guàrdia Suïssa, i que ridiculitzaven al papa Joan Pau II, per descomptat, les varen prohibir. Censura obligada per a preservar el bon nom del papa. Per a un romà, creient o no, el papa no es toca ni es critica, és un accessori més de la ciutat. En aquests moments, Roma és una olla en ebullició, però tenen la mà trencada en solucionar qualsevol problema que els hi vingui al damunt. Em sembla, que tot seguirà sempre igual.