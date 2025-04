Carlos Boyero acababa su crítica para El País sobre la película documental El Papa Francisco: un hombre de palabra (Wim Wenders, 2018): «Es un Papa muy raro. El tiempo dará su veredicto». Quizá ahora que falta, haya llegado ese momento.

Boyero reseñaba del film que su director, «Wenders, al igual que tanta gente, se ha quedado hechizado con el hombre que retrata». «Sus mensajes, su personalidad, lo que dice y lo que hace pueden parecer arte de vanguardia en una Iglesia que estaba anquilosada, con serios problemas para mantener su ancestral parroquia, despegada de la realidad o mezquinamente pegada a ella».

Mientras el primer viaje de su antecesor, Benedicto XVI, fue a su Alemania natal, a las Jornadas de la Juventud que la propia Iglesia organiza desde 1975, el del Papa Francisco fue anunciado con tan solo siete días de antelación: había decidido ir a Lampedusa, profundamente afectado por la noticia del naufragio en junio de 2013 de una lancha neumática con migrantes donde murieron al menos siete personas. No sospechaba el humano Bergoglio que tres meses después otro naufragio acabaría con la vida de más de 360 personas. Aquel día en Lampedusa rubricaba —a sabiendas o no— la promesa que le hiciera a su amigo, el cardenal Claudio Hummes, cuando se alcanzaron los dos tercios de los votos, antes incluso de que la fumata bianca anunciara el Habemus papam. Le besó y le susurró al oído: «No te olvides de los pobres». Y por Hummes y Dios que no lo hizo.

Aquella primera homilía de aquel primer viaje oficial del sumo pontífice tenía lugar, en vez de entre el oro y la pompa de alguna catedral, en una cancha de fútbol. En un altar improvisado con maderas de restos de naufragios, se lamentaba: «Hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos habituado al sufrimiento del otro, no nos afecta, no nos interesa, no es asunto nuestro». «Pido perdón por la indiferencia de tantos y por el silencio cómplice de muchos».

Desde una lancha patrullera de la Guardia Costera arrojó una corona de flores al mar frente a la ‘Puerta de Europa’, un monumento realizado por Mimmo Paladino en 2008 de donde cuelgan zapatos sin dueño y manos sin nombre y a la que, en 2020, se sumó un espejo. Para que tenga donde mirarse la Europa de las puertas cerradas. La que calificó aquel primer viaje del Papa de una «Iglesia pobre y para los pobres» de «excesiva politización» y cuya postura podía «alentar una inmigración sin control».

Lejos de enmendarse, en 2019, con motivo de la 105ª Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, llevó este símbolo de la nueva apuesta de la Iglesia de volver a sus orígenes al mismísimo kilómetro cero de la Santa Sede: la plaza de San Pedro. Allí, entre las 140 estatuas de santos y mártires que adornan las columnatas, inauguró Angels Unawares (Ángeles sin saberlo), una escultura de Timothy Schmalz en tamaño real que representa a 140 migrantes y refugiados de distintos orígenes y períodos históricos. Acurrucados en una balsa, entre ellos asoman unas alas de ángeles conmemorando un pasaje bíblico: «No os olvidéis de brindar hospitalidad a desconocidos, pues hubo quienes han recibido a ángeles sin saberlo» (Hebreos 13:2).

Visitó a los refugiados de Lesbos, a los de la etnia Rohingya en Bangladés y quedó en el tintero su viaje a Canarias, tras haber manifestado en distintas ocasiones el deseo de conocer de cerca la realidad migratoria de las islas y su gente, a quienes había agradecido «la sensibilidad y hospitalidad en el modelo de acoger, proteger, promover e integrar a los hermanos y hermanas que llegan a sus costas buscando un porvenir. ¡Gracias por abrir las puertas del corazón a los que sufren!». No pudo ser.

Tampoco la paz en Gaza, de la que dijo: «Esto no es una guerra. Esto es terrorismo». Israel y Palestina fueron el destino de su segundo viaje internacional como Papa. Invitó al entonces presidente israelí Shimon Peres y al líder palestino Mahmoud Abbas a acudir al Vaticano para rezar juntos. Y lo hicieron, en junio de 2014. Un mes después Netanyahu ordenaba una ofensiva aérea en Gaza que acabaría con la vida de más de 2.200 palestinos. Tampoco aquí tiró la toalla Bergoglio. Con la terquedad de los sabios, el Papa pasó el último año y medio llamando a diario al párroco de la única iglesia católica en Gaza. Todos los días. Y como en Lampedusa en 2013, en su última bendición Urbi et Orbi el Domingo de Pascua, cuando le quedaban escasas horas de vida, clamó por la no indiferencia.

«Quisiera que volviéramos a tener esperanza en que la paz es posible. Que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre toda Tierra Santa y sobre el mundo entero».

Ya se sabe que en los ángeles, como en las brujas no hay que creer, pero haberlos, haylos. Hemos tenido, por ejemplo, pululando entre nosotros a «un Papa muy raro».

Ángel; del latín angĕlus, y este del griego ángelos; propiamente ‘mensajero’.