El llegat d’en Pere Sampol

Los momentos de la vida política de Pere Sampol / DM

A Mallorca estam saturats de moltes coses, també de noms. El nostre dia a dia, sobretot pels que ja començam a tenir una certa edat, acumula molts de noms propis, de persones i de personatges que apareixen de cop i volta, i que la immensa majoria de vegades cauen molt aviat en l’oblit. Avui pareixen molt importants, i d’aquí a dos dies ningú se’n recorda d’ells. Hi ha poca gent que deixi petjada en allò públic, que arribi a ser un referent, per això aquests dies la mort d’en Pere Sampol ha tengut tanta transcendència. Perquè és un home que deixa un llegat com pocs ho han fet en les darreres dècades.

Un home que ens va fer creure a molts que una Mallorca millor era possible; que després de dècades, segles fins i tot, de governs conservadors, podia haver-hi un país que apostàs per la llengua i la cultura, per la defensa del territori, i per una societat més justa i més digna. Amb la seva solidesa, amb la seva mescla de seny i d’ambició, i amb una brillant oratòria, en Pere ens va il·lusionar. Va fer créixer la nostra autoestima, ens va donar llum, i juntament amb una gran generació de gent compromesa, l’any 1995 encetà una etapa decisiva en la Mallorca contemporània.

Varen venir anys molt intensos, i molts de canvis. També el moment de veure que les coses eren molt més complicades del que ens pensàvem. Anys decisius. Amb molts encerts, amb errors, amb molts aprenentatges. En Pere va ser una persona clau per a situar els focus en el finançament autonòmic, i per a denunciar el greu dèficit fiscal que patim a les Illes. Va ser dels primers a introduir un debat essencial: el del model econòmic, i a intentar donar impuls a l’agricultura, al comerç i a la indústria locals. No hem estat capaços d’intervenir-hi com tocaria, ni de prop fer-s’hi, però la llavor hi és. I hi seguirà essent en els vertiginosos anys que venen.

En això, com en tants altres temes, ens quedarà el llegat d’en Pere, el llegat d’un home compromès, sòlid, valent. Capaç de teixir complicitats. Un home carismàtic, d’aquells que ajuden a construir una identitat col·lectiva. Ara ja sabem que tot és molt més complicat que quan vàrem començar, però també sabem que no podem deixar de lluitar, des de molts diversos fronts, per a tenir una Mallorca un poc millor. Tot plegat són baules, agafar el llegat que ens deixa gent com en Pere, per a intentar-lo transmetre el millor possible a les generacions que venen i vendran. El seu llegat és la nostra responsabilitat.

*Biel Huguet és empresari