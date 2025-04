Adiós al Papa Francisco y a Pere Sampol, dos imprescindibles

Los momentos de la vida política de Pere Sampol / DM

El azar de la historia ha unido en el tránsito final a dos figuras imprescindibles de nuestro tiempo, un referente espiritual global, el Papa Francisco, que ayer fue despedido en un multitudinario funeral en Roma, y un referente del nacionalismo político balear, el exvicepresidente del Govern y exsenador, Pere Sampol, que sigue sumando muestras de reconocimiento tras su fallecimiento el pasado viernes. Cada uno en su ámbito, fueron líderes sólidos, de brillante oratoria, con fuertes convicciones y elástico pragmatismo en el ejercicio del poder, capaces de abrir nuevas sendas, a veces tortuosas para ellos por las embestidas de los guardianes de las esencias y las dificultades del contexto. Ambos tenían visión, entendían los desafíos sociales y medioambientales de la compleja sociedad actual. Supieron elevar la mirada más allá de sus contornos para tejer desde el diálogo alianzas que, si bien no les permitió alcanzar los elevados objetivos fijados para una sociedad más justa y sostenible, sí que lograron cambios, algunos más profundos, otros más aparentes, pero transformaciones al fin y al cabo que dejan su poso. No sabemos si los cardenales convocados para elegir al nuevo Pontífice querrán continuar con el impulso hacia una Iglesia más abierta y próxima a los excluidos o cederán a las presiones conservadoras para una involución hacia un modelo más tradicionalista. Al Papa Francisco, demasiado revolucionario para unos, excesivamente comedido para otros, no se le puede reprochar que no lo haya intentado hasta el final. Junto a los grandes líderes mundiales, algunos en franco desacuerdo con él, como Donald Trump, le despidieron en Roma por deseo expreso suyo migrantes, sin techo, presos y personas trans. Perfiles poco habituales en ese entorno, donde el acceso de la mujer equiparable al del hombre, pese a los avances, sigue siendo el gran tema tabú.

En Mallorca, la muerte de Pere Sampol se ha sentido más allá de sus filas. Desde su liderazgo en el PSM, contribuyó a alumbrar los gobiernos progresistas de coalición, pioneros en España, y a construir la casa común de la troceada izquierda alternativa que, tras diversas formulaciones, en la actualidad se articula mayoritariamente en torno a Més. La defensa del territorio, la lengua, la cultura, el autogobierno y la justicia social; la denuncia de la corrupción y el expolio fiscal a las islas; y el apoyo al pequeño comercio o al producto local fueron algunas de sus banderas. Bregado en la política municipal durante la década 1983-1993, tuvo sus fricciones con el presidente socialista Francesc Antich, recientemente fallecido, y con el compañero de gabinete comunista Eberhard Grosske, pero los tres supieron anteponer el acuerdo a la fractura, con cesiones no siempre fáciles ante la bisagra conservadora de UM, bajo la batuta de Maria Antònia Munar. Era la única oportunidad que tendrían para convencer a la sociedad de que había alternativa al todopoderoso PP de la época. No podían fallar. Desde entonces, las urnas han inclinado la balanza en ambas direcciones, a izquierda y derecha, con ellos al mando y con sus sucesores. Sampol fue uno de los artífices de esa normalidad democrática, un valor que deberíamos ensalzar en estos tiempos de polarización por la cuenta que nos trae. Por encima de todo, Sampol deja un legado inspirador y vigente que trasciende las siglas y el ideario político que defendía, por su talla humana y su predisposición permanente al diálogo.