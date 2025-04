Querido Francisco, querido Jorge, querido Bergoglio, querido tú, quién a pesar de tantos nombres siempre has seguido siendo tú:

Por primera vez en mucho tiempo no me siento digna de escribir, de escribirte, porque ¿quién soy yo? Una voz anónima, una creyente más. Me resistía a aportar algo, pues escribir es mostrarse. ¿Quién soy yo para dedicarte unas líneas? Y sin embargo aquí estoy, porque a pesar de mi anonimato y tu grandeza, sé que este tipo de combinación entre personas es la que tu has dignificado en tu paso por el Papado. Precisamente, has evidenciado aquel todos, todos, todos... Con tus gestos, con tus palabras, con tus obras.

Si no hubieses sido Papa, querido Jorge, tu círculo te adoraría igual, no en el sentido etimológico primitivo según comunidades expresaban su devoción a deidades a través de rituales y actos ceremoniales, sino en el sentido coloquial en el que en la vida cotidiana soltamos un «te amo». Tus cercanos y cercanas se hubiesen empapado de tu humanidad, tu valentía, tus abrazos.

Si no hubieses sido Papa, pero hubieses seguido como Obispo Bergoglio auxiliar de Buenos Aires, quienes hubieran tenido acceso a ti serían muy conscientes de su suerte, pues en un cargo jerárquico con el que el mundo eclesial todavía funciona, tu hubieses cambiado todo aquello que hubiese estado en tu mano para hacer de ese pequeño mundo tuyo un mundo mejor, ¿Y qué significa «mejor»? Atento a las personas, atento a los problemas reales, atento a las soluciones.

Pero has sido Papa. Tu persona y personalidad llevaban un recorrido cuando llegaste al Vaticano, y llegaste, sorprendido, pero llegaste. Lo primero que hiciste es pedir que rezáramos por ti, con un para que me equivoque lo menos posible. ¿Quién hace eso? El que le nace de verdad. Las sorpresas siguieron llegando, y no con cuentagotas, a raudales… Tenías voz, y seguías escuchando aquello que te nacía del alma, cuándo en Lampedusa rompiste al mundo con tu ¡vergonya! Ante la indefensión y la muerte de personas, personas sin nombre ni apellidos, ahogadas ante una sociedad de bienestar que de manera paralela sigue con su propia vida ante la tragedia pública. Tu tolerancia cero contra la pederastia, ¡por fin! Fuiste implacable, y nos dejaste claro que no hay cristianismo si no hay justicia, parando una cortina de humo o secreto a voces, sacando a la luz a los tuyos, por que «el buenismo» no es bueno. Diste un primer paso hacia colectivos siempre despreciados por la jerarquía, para dignificar a las personas del colectivo LGTBI+, un paso necesario, coherente y rompedor en relación a la historia de la Iglesia. Y quieres ser enterrado en Santa María la Mayor a la sombra de una mujer. Lo tenías claro y diste también pequeños pasos que a la luz del recorrido histórico del tiempo son pasos de gigante, sabías que costaría, pero lo hiciste, con tu desparpajo y talante «de persona normal», vas y metes a mujeres en órganos de poder de la curia, algunos por encima de obispos y nuncios, ¡también por fin! Queda camino Francisco, pero alguien tenía que abrirlo, y lo hiciste, vaya si lo hiciste, ya a partir de ahí… «quién tenga oídos que oiga».

Llegaste al final del trayecto exhausto, pero con una sonrisa, la misma, la tuya, la que es inevitable cuando uno lleva el encuentro personal con el amor insondable en el interior. Una sonrisa hacia todos, todas, todes, una sonrisa a veces quebrada por tu mirada empática ante el dolor ajeno, y decidiste morir así como has vivido, haciéndonos llegar tu abrazo, tu cercanía y tu simpatía auténtica por toda la humanidad, creyentes y no creyentes, todos, todos, todos...

No quieres una despedida pomposa, tampoco quisiste vivir a lo grande en el Vaticano. En estos momentos, cuando te escribo estas líneas todavía no te han hecho el funeral… y me preparo, porque sentiré rabia e indignación cuando vea autoridades y representantes políticos que participarán en tu último adiós, pero que en vida hicieron oídos sordos ante tu reclamo de Paz mundial, y que de un modo u otro colaboran ante la barbarie que es la guerra, ante las masacres contra los indefensos, y se doblegan ante la mentira con la falsedad que se esconde en el poder. Pero tranquilo Francisco, no te dejaremos solo, estaremos ahí, al igual que estuviste tú con nosotros. Estaremos en las periferias, donde tú alzaste la mirada y diste dignidad.

Jorge, Bergoglio, Francisco, gracias por tu humanidad, por tu coherencia, por tu cercanía. Descansa en paz.