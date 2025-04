El peor final para un Sant Jordi

Todo había ido muy bien, el equipo en Rambla y la coordinación, día soleado y la entrada de gente del Pla, de LLevant y de toda la isla consagraron ese torneo de libros que es el día más cívico, de creación y de interacción, de reencontrar a las personas que envuelven tu vida o tú la de ellas, o que han marcado de algún modo este recorrido. He añorado ver aparecer la figura de Joana M. Escartín, luchadora, valiente e irrepetible, chica antifascista hasta el final a quien le debo mucho, o ver aparecer al añorado amigo Eugeni Canyelles o al poeta prematuramente traspasado Joan M. Pérez Pinya. La lista es una auténtica locura y no puedo seguir, se suman familiares o amigos a los que no puedo olvidar en este día. Por eso al final de este Sant Jordi pasé de la diversión, el sano cansancio al disgusto y la pena.

Vino como hace siempre Tòfol Fuster, un oficial y un caballero, me miró de frente y algo se rompió, al principio no entendí, no me podía creer que una de las nuestras ya no está. Otra vez de golpe surcando un mar muy diferente, lleno de estrellas pero muy frío como esta noticia.

Cuando era joven, en este sector, reinaba un elitismo cainita que hoy en cierto modo es vigente pero que ya hemos ido recortando en una dirección y en otra. Un dragón todavía coleando pero que a su alrededor ya predominan las rosas que en su momento desde cero unos pocos fuimos promocionando en una tierra hostil. Si alguien siempre tuvo claro que íbamos todos y vamos en el mismo barco esta era ella, paciente y calmada librera, resiliente y luchadora, casi inmutable que cuando observaba alguna de sus reflexiones se adelantaba un cuarto de siglo a lo que hoy sucede.

En Oms tenía mi cuartel familiar, el eje de mi estirpe, y cuando entré en el mundo del libro ella ya me conocía de niño, fue un seguir viéndonos. Una persona del todo respetuosa con todo el mundo, incluso con los innombrables y que siempre encomendaba coraje a los que en algún momento lo necesitábamos. Mujer de una cultura amplia en muchos registros y en la vital regentaba la librería que su suegro en los cuarenta inició en carrito, con ruedas, sobre la Rambla para luego trasladar a Oms un referente único en el mundo librero del cual ella fue todo hasta el final. No le gustaba el circo mediático, le gustaba leer y recomendar cuando lo pedía el cliente, no era de ir detrás, en esos mares de libros nuevos y rescatados, de lance y de segunda mano o en el encargo de la última novedad. Se adelantó en su visión muchos lustros a la mismísima Shakespeare and Co en cuanto a modelo de trabajo. Un referente para los que éramos jóvenes y empezábamos, una larga e irrepetible amistad de una de las últimas libreras de la ciudad.

«Este no es un negocio con el que te hagas rico». Había dado este titular a nuestro periódico a principios de siglo, cuando ya veía antes que nadie las orejas a un lobo que hoy rige los mercados. «El porcentaje que gana el librero es muy poco». Y lo soltó cuando nadie se atrevía a abrir el pico entre aquellos que sacan pecho o mienten en las cifras del sector con lo que supone hablar claro desde un negocio abierto. Lo de negocio, por intentar su irónica elegancia. Nunca tiró la toalla, ni decidió bajar la persiana. La especulación más cutre, con vaca de plástico incluida, decretó un terrible cambio, pero tu trayectoria querida amiga, al final, no te la quita nadie. Librera hasta el final, la última vez nos vimos en el fabuloso recital de Pere Jaume. Siempre en los mejores sitios y donde se asoma la vanguardia, allí la encontrabas, con salud o sin.

Pedrona Torrens nos dejó hace unos días / .

Querido Tòfol Fuster me has jodido el Sant Jordi, pero gracias por venir y avisar de que Pedrona Torrens nos dejó hace unos días, pues siempre la llevaremos en el corazón las amigas y amigos que aprendimos tanto de ella. La hemos perdido en los albores de este Sant Jordi que pintaba nuevo y alegre y ha terminado tan triste. Gracias por tu dedicación, tu amistad y tu sabiduría, que al otro lado llegues a la paz. Nunca te olvidaremos. El sector del libro en Mallorca te debe una parte de los frutos que hoy se ven.