Ja fa anys, quan no veiem televisió, no teníem ordinadors, mòbils, internet ..., quan les opcions d’oci eren anar al futbol, al cine i un entreteniment domèstic era el de jugar a cartes. El joc familiar més comú era l’escambrí. La baralla té 48 cartes de les quals, per jugar-hi, no es feien servir els vuits i els nous perquè no fan servei per res en lligar el joc. D’aquí va sorgir l’expressió popular «vuits i nous i cartes que no lliguen» amb un conjunt de significats diversos però molt semblants per qualificar-ho: d’inconsistent allò que diu una persona o grup; que no tenen relació amb l’assumpte principal; cosa quimèrica i impròpia; per indicar escepticisme i incredulitat; no solucionar res; raons insignificants que no tenen cap valor; excuses o mentides sobre un fet evident; coses que no tenen sentit; no creure una cosa; explicacions contradictòries i sense sentit; raons buides i de poc pes; ...

Totes són identificatives per definir amb frase feta el resultat, publicat pel Govern, de la «Fase de diagnòstic» sobre la parida de l’embaràs de la «Mesa del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears» (?). Per què ha servit? Començaren l’arrancada de legislatura amb les manifestacions que no hi havia saturació (només en casos puntuals i en determinats moments), que només eren percepcions capritxoses dels que pregonaven, segons ells, turismofòbia, i millor com més turistes venguin i mai decréixer i sempre créixer.

Arran de l’evidència d’una temporada turística més desbordada que mai, amb creixement insostenible en nombre d’estades turístiques i increment poblacional amb les conseqüències negatives viscudes en la minva de qualitat de vida dels residents de dret, que és el prioritari interès general sobre els d’interès sectorial d’activitats crematístiques. Varen haver de reconèixer la realitat de sobresaturació (acompanyada, com a protesta, d’una massiva manifestació ciutadana) i que s’havien de prendre mesures valentes per evitar el desgavell. D’aquí nasqué la dita «Mesa de ...», amb el condicionant que es volien convèncer del grau de saturació per zones i llurs causes. La idea, si va de bona fe, és correcta quan es fa tècnicament i científica sense trucar la complexitat de tots els factors i els indicadors de limitació. Pels resultats és evident que no ha estat així, en realitat els ciutadans no sabem com s’ha fet. Sembla que s’ha conduït tot cap el resultat que per ideologia es volia i agradava. En realitat ha estat una farsa i engany als ciutadans. Ha estat enredar i guanyar temps per assolir una nova temporada amb més creixement. El diagnòstic ha estat un autèntic «vuit i nous i cartes que no lliguen». I quan polítics o governs no tenen criteri perden tota credibilitat.

Com a resultat de no convèncer en res ara tornen al principi de legislatura: que no hi ha saturació, que res de decreixement, que venguin un màxim de turistes, bé! tot el mateix de l’arrancada de cavall de l’inici. Per a més inri s’han aprovat mesures totalment contràries i contradictòries que de manera accelerada condueixen cap a un perillós camí de més insostenibilitat, cap a la destrucció ambiental de les Illes. Ara el PP ha mostrat de veres el seu autèntic llautó, s’ha llevat la disfressa i demostra ser el de les èpoques Cañellas, Matas o Bauzá. Sempre adoptant solucions a conseqüències, incrementant les infraestructures i esgotant recursos, patrimoni i béns públics. En lloc de posar solucions a les causes.

Ara per no parlar de l’infumable diagnòstic turístic, d’una gestió sense brúixola i nord perdut, l’èmfasi està amb la manca d’habitatges. Però les mesures preses no són les correctes, són negatives per a la sostenibilitat global, són autèntica especulació i negoci fàcil d’activitat econòmica sectorial. La urgent prioritat és un habitatge assequible per als residents de dret i no la d’incrementar la població de nous residents venguts ja siguin temporers o quedin, resultat d’importació de més mà d’obra. De fet hi ha hotelers que han adquirit edificis per allotjar més mà d’obra i també podran fer canvi d’ús dels hotels obsolets per el seu personal importat, ... Sens dubte el resultat de manca d’habitatges assequibles per a residents de dret i excés poblacional és el d’una continuada embafada turística sense fi. Sense decreixement ja no hi ha possibles solucions.

Es fan campanyes de no malbaratar l’escassesa d’aigua. Hi estic d’acord si es demana un ús racional per a tothom i que no signifiqui només que els ciutadans n’hagin de fer sacrifici perquè uns sectors en facin negoci sens límits i puguin venir més turistes (hauria de ser un factor limitador al creixement). Han de fer més dessaladores i la reutilització d’aigües depurades ha de ser per a l’agricultura. No per a aigües grises i jardineria a hotels i urbanitzacions de luxe. Han de fer més infraestructures. Fora limitacions a l’arribada de cotxes de lloguer, ...

Per fer una planificació de rejoveniment i revitalització o reinvenció del turisme s’ha de partir d’un objectiu creïble. En el nostre cas és evitar les causes de sobresaturació i convergir cap a una sostenibilitat. S’han de contemplar els recursos (els potencials i els a eliminar). Tenir en compte els indicadors o factors limitadors al creixement i la capacitat d’acollida, tant de turistes com poblacional, eliminar de manera holística els impactes ambientals, respectar el patrimoni (tangible i intangible), el paisatge, la identitat pròpia, ... fins arribar a un diagnòstic i conclusions per poder implementar mesures, amb possibles correccions a desviaments i sobretot llur viabilitat. S’ha fet res de tot això? Resulta que ni tan sols hi ha hagut objectiu.

Conclusió final. Vox, com a tanyada bordall de la soca PP, ha dit als seus socis de govern: firmes!!! i prietas las filas recias marciales nuestras ideas van ...!!! i ahora, amigos socios, a por la eliminación del catalán!!! Anem alerta, anem ben alerta!!!