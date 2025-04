Lo que las piedras esconden

La frase que define esta desgraciada legislatura desde sus inicios es la que no se ha recatado en repetir Pedro Sánchez: buscará los votos hasta debajo de las piedras. Ya se sabe lo que puede aparecer al levantarlas: escorpiones. El aporte de los votos decisivos que posibilitaron su investidura fueron los de Puigdemont, el golpista de 2017. Para él se aprobó una ley inconstitucional, la ley de amnistía, que Conde Pumpido y su Tribunal Constitucional proclamarán escrupulosamente constitucional. Es un principio insoslayable de las leyes el que tengan como destinatarios al conjunto de la ciudadanía, no a individuos ni colectivos concretos. Pero ¿desde cuándo Sánchez ha sujetado su acción de gobierno a algún principio? Su único principio consiste en ocupar el poder valiéndose de lo que sea para ello. Una primera medida que ha salido a la luz consiste en una ley para que se pueda votar a partir de los diez y seis años. Es fruto de la creencia de que el voto de los jóvenes favorecerá al PSOE y le permitirá continuar al frente del Gobierno. En román paladino, no se trata de reconocer a los jóvenes de esa edad la capacidad de participar en la vida política, sino del sectarismo de promover una reforma legal que le beneficie electoralmente, legislar no para los ciudadanos sino para mantenerse en el poder.

El catedrático de derecho penal Gonzalo Quintero abordaba hace pocos días el anuncio de esta medida y señalaba su incongruencia; aseguraba que la mayoría de edad para el sufragio activo ha de sintonizarse con la mayoría de edad civil y penal. Es inconcebible que alguien que tiene mayoría de edad para votar la conformación política de su país no la tenga por responsabilidades penales hasta los diez y ocho años. Pero más allá de la congruencia entre las normas legales hay otras consideraciones. Aunque el proceso de maduración hasta la adultez no es el mismo para todos los humanos, se ha generalizado la atribución de la condición adulta al alcanzar los diez y ocho años. Sabemos que las chicas maduran antes que los chicos. Pero también sabemos que la maduración de los lóbulos cerebrales frontales, que son los que aseguran el control de la razón sobre las emociones, los que posibilitan prever las consecuencias de los actos humanos, no se completa hasta alcanzar los veinte o los veinticinco años, según el individuo. Manipular las emociones es relativamente fácil; hacerlo con la razón, más difícil. No parece por tanto que la ley que se anuncia pueda tener un sustento de racionalidad basado en la propia condición humana. ¿Por qué a los diez y seis y no a los quince años? ¿Cuáles son los argumentos? Pero más allá de lo que pueda decirnos la ciencia, la motivación de Sánchez no es otra que el beneficio electoral. ¿Qué nos dicen los resultados de las distintas elecciones en Europa y en España? Que el voto al centro político, las opciones moderadas, es cosa de viejos, faltos de vigor, pero ahítos de experiencia. Que el voto de los jóvenes, mayores de 18 años, se dirige hacia los extremos, extrema izquierda y extrema derecha, populismo. Esto es lo que ha pasado en las elecciones alemanas y en las francesas. Y es también los que pasa en España. Lo que ya es más discutible es que pueda ser el PSOE el más beneficiado por esta medida. La polarización política que ha conseguido Sánchez con su muro contra la derecha y la ultraderecha seguramente ha agudizado esa deriva hacia los extremos, pero conjeturo que puede beneficiar más a Podemos, Sumar, Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, Compromís, antes que al PSOE en la izquierda; y a Vox en la derecha. Debajo de las piedras ha conseguido votos condonando parte de la deuda de Cataluña, entregando la vigilancia de las fronteras del Estado a esta comunidad, repartiendo los menores migrantes de Canarias entre todas las autonomías excepto la presidida por Illa, o la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Qué se habrá hecho de tal celebración? La estrategia está clara: un frenesí de iniciativas sin desarrollo alguno, que se agotan antes de empezar, que se van tapando unas a otras dando la impresión, falsa, de gran actividad de gobierno. Para nada, es como pedalear en bicicleta para no caerse. En parte lo consigue. Mientras el PP apenas puede alcanzar el 33,9% de intención de voto que supone 149 diputados, él consigue mantener al PSOE en el 27,9% y los 118 diputados posibles.

La última piedra levantada desvela, no la existencia de votos, sino la pulsión de un autócrata que quiere estar presidiendo el Gobierno, aunque no disponga de medios para gobernar. Su decisión de destinar más de 10.000 millones de euros para aumentar el gasto militar que exige el compromiso asumido ante la OTAN, mediante transferencias internas y la recalificación de fondos europeos, sin pasar por el Parlamento, es la demostración más evidente de que preside el Gobierno sin contar con la mayoría parlamentaria. Ni ha aprobado ningún presupuesto, la ley fundamental del funcionamiento de una democracia, ni en 2023, ni en 2024 ni en 2025. Ni siquiera ha cumplido nunca la exigencia constitucional del artículo 134.3 de la C.E. de presentar los presupuestos generales del Estado porque no cuenta con el apoyo de mayoría alguna. Atacaba al PP atribuyéndole falsamente desobediencia a la C.E. por no pactar el CGPJ y él, en el Gobierno, no se recata en vulnerarla repetidamente. Preside el Gobierno, sí; pero es un Gobierno dividido, con el sector de Sumar de Yolanda Díaz en contra del aumento del gasto militar. Un Gobierno que no puede apoyarse en sus aliados parlamentarios, radicalmente opuestos a ese gasto, pero que no van a dejarle caer para seguir exprimiéndole. La última disensión interna es la compra de material militar a Israel, en contra de los compromisos asumidos por el mismo Sánchez cuando la invasión israelí a Gaza. Pero ya sabíamos que no dudaba en transgredir todos los compromisos propios de la democracia. Es un autócrata. Ninguna razón existe para el optimismo, esto no se arregla a corto plazo; alguna existe para la esperanza si acudimos a las palabras de Václav Havel en plena ocupación de Checoslovaquia por la Unión Soviética: «La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido, con independencia de cómo acabe saliendo».