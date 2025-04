L’Estat contra el ciutadà

«L’Estat es convertí en l’amo. L’element nacional passà de la forma a la substància i acabà essent essencial, mentre es relegava l’element socialista a un segon pla: a la fraseologia, a la clovella, a la forma externa». Són paraules de Vasili Grossman (1905-1964) a la seva darrera novel·la: Todo fluye, en la seva versió castellana. En realitat, el relat amaga un assaig en el qual es despulla la transformació per part de Vladímir Lenin i Ióssif Stalin de la revolució del poble en una nova versió de sistema de vassallatge secular de l’època dels tsars. «El terror i la dictadura van devorar aquells que havien posat els fonaments. L’Estat, que semblava ser un mitjà, resultà ser una finalitat».

Una dictadura sanguinària com la soviètica mai serà comparable a una democràcia, per imperfecta que sia aquesta. Però això no lleva l’existència de tics que creuen lícit posar falsos interessos col·lectius per damunt dels drets dels individus. De vegades, aquestes actituds dictatorials són personals. Altres, és el sistema, el mal anomenat sistema, qui aixafa el ciutadà honest.

Pensava en aquestes qüestions mentre veia la sèrie Mr. Bates contra Correos. Centenars d’administradors de l’empresa pública postal del Regne Unit feren fallida, perderen la feina, hagueren de tornar grans quantitats de doblers, acabaren a presó i fins i tot, en quatre casos, es suïcidaren. Tot perquè els directius del Post Office volien amagar que el sistema informàtic Horizon, creat per Fujitsu, generava errors greus. La malifeta s’agreujà a causa d’una justícia tova davant els advocats de prestigi d’una gran corporació i sords als arguments de ciutadans febles. Una història semblant al que passà amb els denominats Quatre de Guildford, condemnats a fortes condemnes de presó per un atemptat terrorista que no havien comès. La policia britànica ho sabia, però no volgué admetre que s’havia equivocat. La història quedà magistralment retratada a la pel·lícula En el nom del pare, protagonitzada per Daniel Day-Lewis.

A Espanya no som aliens a aquestes pràctiques. La guerra bruta contra ETA en temps de Felipe González n’és un exemple. Hi ha proves més que suficients de què el Govern de Mariano Rajoy o la seva policia espiaren i crearen proves falses contra personalitats catalanes en la seva guerra il·legal contra el procés independentista. L’expresident del Barça Sandro Rosell passà dos anys a presó injustament acusat. Un banc andorrà va fer fallida per informes falsos sobre blanqueig de doblers. El més sorprenent de tot és la insistència de la Justícia de no investigar aquests casos malgrat l’abundància de proves.

El darrer exemple que el sistema generalment dona l’esquena al més dèbil és el d’Ahmed Tommouhi. El 1992 fou condemnat per una violació que no havia comès. Hi havia una prova de semen que l’exculpava. Després de quasi dues dècades empresonat, l’Audiència Nacional li nega el dret a una indemnització perquè considera que no es produí un «error judicial evident». Hi pot haver equivocació més gran que robar dinou anys de la seva vida i l’honor a una persona?

Ni en democràcia estam lliures dels abusos de l’Estat, del sistema o de qui se suposa que són els seus servidors. Més sorprenent resulta que la Justícia miri cap a un altre costat quan es tracta de combatre aquestes desviacions. Com escriu Grossman referint-se a Lenin, «no cercava la veritat, cercava la victòria». En una dictadura, passa sovint. En una democràcia, és intolerable fins i tot excepcionalment.