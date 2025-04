¿Invitamos a los ancianos a la fiesta?

A nadie le gusta hablar de malas noticias, pero para encontrar soluciones, primero hay que reconocer el problema: las cifras de suicidio en ancianos han aumentado desde la pandemia. Según los expertos, la soledad, el encierro en casa y la falta de actividad física agravan un impulso que se sale de toda lógica, donde la tristeza primero, y luego la depresión, hunden a sus víctimas en un hoyo. Quiero compartir unas reflexiones con vosotros, poniendo el foco en nuestros mayores y su aislamiento, y cómo la comunidad que les rodea podría darles un soplo de esperanza. Imaginemos que las calles son como una fiesta. Según cómo la organices, todos se divertirán, o solo algunos, o nadie. Unos se irán enseguida y otros querrán quedarse hasta el final. Nuestras calles podrían ser una fiesta exitosa, donde cada invitado se quisiera quedar hasta tarde. Pero estamos dejando a los ancianos fuera.

No todos pueden disfrutar del espacio público; hay quienes no pueden estar en la calle porque esta no les es amable. Basta observar cuán acogedor es el entorno para ellos: el tamaño de las aceras, los espacios para descansar, las sombras, el ruido ambiental. ¿Se puede charlar con comodidad? ¿Tienen lugares agradables a su alcance? Muchas personas mayores no pueden permitirse caminar más de 100 metros. El aislamiento de los ancianos no ocurre de golpe; la vejez avanza poco a poco y las distancias se hacen cada vez más largas. Incluso cruzar las calles se complica, porque ni siquiera los semáforos están diseñados pensando en ellos. Así, poco a poco, se van aislando hasta que dejan de estar presentes en nuestras calles. Recuerdo con cariño un espacio debajo de donde vivía en Valencia, un barrio de trabajadores con enormes árboles, aceras de 1.80 metros de ancho, poco tráfico y bancos. Siempre había un corrillo de gente mayor que se reunía para echarse unas risas, comentar las noticias y saludar a los que pasábamos con prisa. De esas reuniones nacían planes, intercambios de platos, amistades y, a veces, despedidas. Era pura vida. Siempre había niños jugando cerca, y ya sabéis la alegría que aporta a los mayores ver vida a su alrededor.

Si queremos revertir este proceso de aislamiento, debemos replantearnos cómo diseñamos nuestras ciudades. Se trata de devolverles a los ancianos la posibilidad de estar en la calle y relacionarse. Para ello, necesitamos crear espacios de refugio y convivencia, porque no se merecen este trato. Debemos replantearnos el diseño de pueblos y barrios, como ya lo hizo Pontevedra o como lo está haciendo París, Barcelona, Vitoria... Se trata de un compromiso serio por un transporte público de calidad que reduzca el tráfico, por espacios amplios para caminar y espacio segregado para circular en bicicleta. Esta fórmula está haciendo que la mayoría de parisinos y pontevedreses elijan formas más saludables y seguras de moverse por la ciudad, dejando sitio para plantar más árboles, colocar bancos y ensanchar las aceras para nuestros mayores.