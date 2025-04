Fagocitar a los españoles

«Podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre». John Roderigo Dos Passos. (Chicago, 1896-Maryland, 1970). Novelista norteamericano. Vivió largas temporadas en Europa por sus ideas políticas.

Hace tres semanas, una de mis mejores amigas se compró una finca en Asturias. El emplazamiento es privilegiado: ocho hectáreas y media de extensión, seiscientos metros cuadrados construidos para reformar. Alejado del mundanal ruido y con unas razonables vistas al mar. Precio: cien mil euros. Su hermana había adquirido semanas antes una casa solariega no muy lejos de allí. De solemne estilo y volumen (suelo y escalera de madera, cinco habitaciones, apartamento de servicio, trescientos metros cuadrados construidos frente al mar ), potente arquitectura y razonable buen estado. Doscientos cuarenta mil euros.

Para contextualizar: no se trata de encantadoras jubiladas que desean pasar sus últimos días en un lugar asequible, mientras esperan el viaje de cortesía de los hijos y nietos. Sino de empresarias de éxito. Conocidas en su ámbito - la construcción e intermediación inmobiliaria - bien situadas económicamente hablando. Por ello, compran barato ahora para obtener plusvalías en unos años. Cuando ya hayan amortizado su inversión en bienestar y privacidad. Lejos de una isla atestada en verano, cada vez más incómoda para vivir en invierno.

Ambas consultaron los precios de rehabilitación que se manejan en el Principado, llegando a la conclusión de que ciertos costes de construcción en Balears no se pueden mantener. Tampoco justificar. La sensación de pagar demasiado en el archipiélago se hace patente cuando se planea una obra fuera de él. Es razonable pensar que alguien puede estar aprovechando el conocido «handicap de insularidad» para hacer un gran negocio. Por no decir un floreciente y próspero negocio.

Por lo que se ve, el interés de mallorquines, madrileños e incluso sevillanos en tener un refugio en Asturias ha disparado su mercado inmobiliario. Hasta antes de la pandemia, la misma finca se pudo haber cerrado por mucho menos. Otrosí ocurre con los honorarios de los profesionales de la construcción, desbordados de trabajo por el alud de reformas surgido en los últimos años. Lo que ha llevado a otra situación: la relativa zozobra operativa de ciertos ayuntamientos asturianos, incapaces de absorber la carga de trabajo que supone la revisión de un creciente número de licencias urbanísticas. Es un cúmulo de situaciones que a los baleares, andaluces, valencianos, catalanes y canarios deberían resultarles muy familiares.

La pregunta que a algunos les puede venir a la cabeza es si los mallorquines en particular están haciendo con los asturianos lo mismo que los centroeuropeos hicieron ( y siguen haciendo) con ellos: expulsarlos silentemente de la tierra de sus ancestros. La juventud asturiana y «galega» - Galicia es el otro gran objeto de deseo de los urbanitas españoles - lo está denunciando últimamente: ya no pueden acceder a la vivienda tan fácilmente como antes, pues no pueden competir con el dinero foráneo. No obstante, no es un problema que ataña exclusivamente a las comunidades bañadas por el Cantábrico.

León, Huesca, Teruel, Guadalajara , Salamanca, Ávila… incluso Lleida, Castellón, Córdoba, Granada o Jaén. En ciertas partes de lo que se conoce la «España vaciada» se está viviendo con más o menos intensidad el fenómeno: la adquisición de aldeas abandonadas por parte de inversores o privados. Como norma general, los primeros suelen tener dos objetivos: o bien emprender un negocio turístico - normalmente en sector de las residencias vacacionales - o bien como promociones rurales. Las últimas suelen centrarse en la reforma de la pedanía y posterior venta, casa a casa. Mientras se garantice una conexión a Internet lo suficientemente rápida, el negocio puede funcionar.

Los segundos, con la ilusión de encontrar un lugar donde poder teletrabajar sin problemas, en un entorno agradable y con unos costes de vida razonables. Porque aquí está la otra piedra angular en cuanto a la situación que estamos viviendo: que ciertos oficios sean realizables en diferentes partes del mundo mientras se pueda tener acceso a una red potente. El éxito de webs especializadas como «www.aldeasabandonadas.com» no se explica sin la alta demanda de los trabajadores digitales. A los cuales les es indiferente trabajar en Cambados, Ezcaray o Fulleda (Les Garrigues, Lleida).

La pregunta es si, con esta deriva, estamos fagocitando España. O a los españoles, que es peor. Ambas respuestas merecen otro artículo, la verdad sea dicha.