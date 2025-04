El Papa Francesc i el sant d’Assís

El papa Francesc. / AP / ZUMA PRESS

Al matí del Dilluns de Pasqua, festa civil molt celebrada per tots els italians —l’anomenen la Pasquetta o Lunedì dell’Angelo—, ha mort el papa Francesc. Els qui el varen veure en la seva darrere intervenció en el balcó del Palau del Vaticà, donant la benedicció Urbi et orbi, benedicció que es lliura dues vegades a l’any, el dia de Nadal i el dia de Pasqua, certificaren el seu deteriorament, a penes havia millorat des de la seva sortida de l’hospital Gemelli de Roma, però tampoc s’esperaven aquesta mort sobtada. Quan fou escollit papa, ara fa més de dotze anys, va prendre el nom de Francesc, en honor a Francesc d’Assís i, certament, aquí hi havia una intencionalitat molt concreta, no només pel que va significar aquest sant per l’alta edat mitjana i una Església forta sota el regnat d’Innocenci III que demanava reformes urgents, sinó perquè volia marcar les línies principals del seu pontificat envers els més desvalguts i desemparats de la societat, talment com ho va fer el sant d’Assís. Un papa, que havia vingut de la ‘fi del món’ per a ser bisbe de Roma, però que desitjava treballar pels cristians de la perifèria. Sembla que el carisma i la força de Francesc d’Assís, descrit pels contemporanis com l’Alter Christus per la seva similitud amb Jesucrist, fou un veritable estímul per a ell, puix que fou un sant que tenia la vista posada en el futur i no en la glòria del passat. És essencial la crida que fa el sant a la fraternitat universal, a la igualtat entre tots, en la qual no excloïa a ningú, ni els animals, ni els elements naturals, àdhuc ni la mateixa mort, era tot un programa de vida. Sabem que en el transcurs dels segles i sense desitjar-lo del tot, el missatge de Francesc d’Assís ha estat traït, empobrit i fins i tot deformat pels seus seguidors, però a pesar d’això sempre ha estat i és un personatge actual. En l’anhel de repensar una figura clau de l’edat mitjana, capaç d’obrir-se pas dins l’ombra d’un segle paupèrrim com una clariana enmig de núvols grisos, el papa Francesc seguint les seves petjades ha volgut mirar cap al futur, el qual existeix gràcies a la llibertat, imprevisible i sobtat; el futur no està mai en les nostres mans i mentre hom tanca una porta, un altre obre una finestra. Francesc d’Assís és un model a seguir, sens dubte: fill d’un comerciant de teles i del món urbà, d’una nova organització política que vol deixar enrere el feudalisme, de la força dels diners, de la cultura cortès i joglar, de la cultura de la guerra, de l’ideal de pobresa d’aquells moviments herètics que desitjaven canviar l’Església, de la fi de la reforma gregoriana, de l’autocràcia del papat i la burocràcia de la Cúria romana. Refusa els valors de la nova aristocràcia urbana, perquè contradiu les ensenyances de l’Evangeli i proposa una rebel·lió contra la consciència burgesa. Arran del seu trencament amb la vida que ha portat fins aleshores, la d’un ric burgès, enceta un nou estil de vida que té molt a veure amb els marginats i la itinerància. Surt, doncs, d’una estructura social benestant i s’introdueix en una estructura de marginació. El sobtat interès de Francesc pel món marginat i pobre parteix d’un únic fonament cristològic: el Crist pobre. El papa Francesc, que ha volgut emular en el bon sentit al sant d’Assís, ha tingut massa entrebancs per a poder reformar les estructures vaticanes i donar un aire nou, ben segur massa conservadores per a canviar res. Si com de costum ens ha anat bé així, per què hem de canviar? Sempre hem dit que amb les bones intencions no basta, ja que quan governes, s’han de prendre decisions, i aquest papa, tot i els bons gestos que ha tingut, probablement ha topat amb la realitat de la Cúria vaticana, l’immobilisme. Ha volgut transformar, modificar o canviar tantes coses de la doctrina social de l’Església, sense cap mena de dubte, com així ha estat arran de les denúncies que anaven sorgint en l’Església a causa de la pederàstia, tot i que encara resta molt de camí per fer i acceptar; amb les constants crides a la pau a la Franja de Gaza, Ucraïna-Rússia, el Sudan i altres indrets del món; ha accentuat la solidaritat amb els immigrants que han fugit dels seus països d’origen per diverses causes i amb això ha estat clar, demanant als Estats Units i la Unió Europea que fossin més humanitaris; ha llevat el poder a la prelatura de l’Opus Dei i ha suspès després de les diverses denúncies d’abusos el Sodalitium Christianae Vitae, una societat de Vida Apostòlica de Dret Pontifici, una societat fundada a Perú, que fou aprovada pel papa Joan Pau II. Ha volgut crear l’Església de la koinonia (de comunió) entre els fidels, però l’oposició ha estat forta. Fou acusat de comunista perquè atacava el capitalisme forassenyat de la nostra societat occidental, quan precisament el comunisme és la ‘ideologia’ que està més a prop de l’Evangeli. Els rics, quan els hi toquen la butxaca, de seguida salten de la cadira i diuen qualsevol barbaritat. Això i més, són gestos que, per a un papa, és ja de per se importants, perquè l’Església al llarg de la història ha estat una institució massa monolítica, vertical i rígida, incapaç de canviar al mateix temps que ho fa la societat. L’Església ha pujat tard al tren, quan ja tothom estava a dins. Encara avui dia, algunes de les encícliques del Vaticà II (1962-1965) no s’han posat en marxa. El papa Francesc ha tocat temes socials molt delicats, però ha deixat certa ambigüitat pel que fa a l’eutanàsia, l’avortament, el matrimoni gai, la comunió dels divorciats, etc. M’ha agradat el tuit d’Arnaldo Otegi quan ha dit que més enllà de les creences legítimes de cadascú, el papa Francesc va afavorir la pau, oposant-se a guerres i genocidis, posant en el centre a pobres i vulnerables. I transmet el seu respecte a la seva figura i a tothom que continua tractant d’expulsar els mercaders del Temple. Tanmateix, el gran tema teològic ni tan sols s’ha tocat.