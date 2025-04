Avui (i sempre): Llibres, cultura, llengua

Avui, 23 d’abril, celebram el Dia Internacional del Llibre,la Diada de Sant Jordi, una de les jornades més significatives del nostre calendari cultural i, segurament, la més representativa del món del llibre.

Aquesta jornada treu els llibres, els còmics i tot el producte editorial a les alegres parades dels carrers i places d’arreu de les Illes. I no com un convidat incòmode, ni com un complement, sinó com a protagonista indiscutible de la celebració.

A les Illes Balears, el Dia del Llibre es converteix en una jornada de reconeixement col·lectiu del valor del llibre i de la paraula escrita com a fonament de la nostra identitat. Celebram l’amor per la lectura, sí, però també la nostra riquesa cultural i la defensa de la llengua pròpia. És un dia per destacar i posar en valor la literatura nostrada i els nostres autors, que han de tenir el paper rellevant en aquesta gran festa.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears vol reafirmar avui el seu compromís amb la creació literària i la difusió de tot el patrimoni cultural illenc.

Aquest compromís es tradueix en accions concretes de suport al món del llibre, com pot ser la línia de subvencions per a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), la qual, amb un pressupost de 240.000 euros, ha permès la difusió d’obres i autors de les Illes a escala nacional i internacional, i, el més destacat de tot, la traducció de més de 35 obres d’autors illencs a altres idiomes, cosa que n’ha afavorit la internacionalització.

A més, els ajuts de l’IEB a l’edició de la recerca i la divulgació, units als ajuts a projectes culturals de l’Institut de les Indústries Culturals de les Illes Balears, promouen l’edició i la posada al mercat de diferents productes del món del llibre. Serveixen, també, per posar en valor la qualitat dels nostres creadors i impulsar la indústria cultural que envolta el món del llibre (editors, impremtes, llibreters, distribuïdors, etc.).

Així mateix, l’edició d’enguany del Dia del Llibre ha de ser un dia per recordar i retre homenatge a dos literats de la nostra terra que volem posar al centre: Josep Maria Llompart i Carme Riera.

Enguany commemoram els cent anys del naixement de l’intel·lectual, escriptor polifacètic, traductor i activista cultural Josep Maria Llompart, que va néixer a Palma el 23 de maig de 1925. Llompart s’involucrà en nombroses activitats literàries, culturals i cíviques, i va tenir un paper molt important en la normalització de la llengua catalana.

El 1982 fou guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi.

Per la seva part, la mallorquina Carme Riera protagonitza les activitats que es duran a terme des del pròxim mes de maig fins a finals d’enguany per donar a conèixer la seva obra, aprofitant el 50è aniversari de la publicació del seu llibre Te deix, amor, la mar com a penyora, considerat un best-seller de la literatura catalana.

L’any 2012 fou elegida membre de la Reial Acadèmia Espanyola, i en prengué possessió el 2013. A més, ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, concedit pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2015) i la Medalla d’Or de les Illes Balears (2018).

Perquè la nostra aposta és clara: volem un model cultural arrelat al territori, però obert al món, un model en què la literatura esdevengui una eina poderosa de transformació social i la nostra llengua sigui un eix més de la idiosincràsia illenca.

Per això, avui ens comprometem a continuar treballant perquè la literatura de les Illes tengui el lloc que li correspon. Som petits, ho hem d’admetre, però la petitesa no té perquè significar debilitat ni ens ha d’acomplexar. Tenim grans i bons autors, editors exquisits i un teixit de llibreters que ens ajuda a apropar-nos al mercat, però ens manca una millor distribució fora del territori i fer-ne una promoció adequada.

Perquè llegir ens engrandeix, desenvolupa la nostra creativitat, amplia els nostres coneixements i horitzons, ens commou fins al punt més profund de l’ànima. Llegim, llegim molt. Traguem temps per endinsar-nos en els nostres autors i enorgullim-nos de la seva obra, aportant el nostre granet d’arena al sector cultural: sempre que pugueu, consumiu local i gaudiu-ne.