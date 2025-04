Simeó era un vell jueu que, en somnis, l’Esperit Sant li havia promès que no moriria abans de veure Jesús. Quan això va passar, quan es va topar amb Maria i Josep anant cap al temple per consagrar l’infant, va pronunciar unes paraules, que amb el temps, l’Església catòlica convertí en un Salm: «Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace» (Ara, Senyor, estàs acomiadant el teu servent en pau, segons la teva paraula). Un text que alguns compositors han volgut musicar a manera de comiat, com Tomàs Luis de Victoria en el segle XVI, Nicola Porpora en el segle XVIII o Gustav Holst i Arvo Pärt en el segle XX, entre molts d’altres. Això és perquè les paraules simeòniques són molt apropiades a l’hora d’un comiat i més encara si es tracta d’un comiat definitiu, degut al context en el qual foren pronunciades i segons apareixen a l’Evangeli de Sant Lluc.

No sé si alguna d’aquestes obres musicals sobre el «Nunc Dimittis» sonarà aquests dies en el Vaticà, ara bé, cap d’elles aniria malament per acompanyar les exèquies papals. Com també seria apropiada la interpretació de la «Missa Papae Marcelli» (Missa del Papa Marcel) que Giovanni Pierluigi da Palestrina va compondre cap al 1562 en honor d’un Papa, Marcel II, que havia liderat l’Església només durant vint dies, el 1555. És una obra plena de matisos, musicalment molt rica i en la qual trobam tots els trets de la música del seu autor, un dels més fructífers i transcendents del Renaixement.

Sobre aquesta Missa existeix una història, que, més que real sembla una llegenda: Segons la tradició, la qualitat de la partitura va salvar la interpretació de la música polifònica a les celebracions litúrgiques, ja que com conten algunes cròniques, en les sessions del Concili de Trento, que acabaren el 1563, es plantejà l’eliminació de la música que anava més enllà del càntic gregorià, cosa que no va succeir i que, a través d’algunes orientacions normatives, va permetre l’ús de la música polifònica per acompanyar el culte; almanco fins al 1903, quan, a partir de l’Encíclica coneguda com a Motu Proprio, el Papa Pius X recomanà tornar al llatí i al gregorià. Però aquesta és una altra història.