Armengol, Cañadas, Prohens, las mujeres del poder político balear

Marga Prohens, presidenta en ejercicio de la Comunidad Autónoma y del PP balear, debido a que el apiolado manu militari Pablo Casado, caído al intentar derribar a Isabel Díaz Ayuso, sin ser consciente de a quién había elegido por adversaria, la situó donde casi nadie en el PP la quería; Francina Armengol, expresidenta de la Comunidad Autónoma, por accidente presidenta del Congreso, secretaria general del PSIB (PSOE cuando se convocan elecciones), socialista por conveniencia, pues lo que le priva es el nacionalismo irredento de matriz catalana, si ocupa su actual cargo, nada menos que tercera autoridad del Estado, se debe a que era la única de los diputados socialistas del Congreso aceptable para Carles Puigdemont, Pedro Sánchez se la tragó, aunque nunca ha sido de su cuerda, le caracteriza su inmensa animadversión hacia Prohens, plenamente correspondida por esta; Manuela Cañadas, portavoz de Vox, grupo dividido en banderías, sin orden ni concierto, al que ha sabido imponerse tanto por el fuste que exhibe como por la fidelidad a toda prueba hacia Santiago Abascal.

De Prohens sobresale carencia de mimbres para ocupar el cargo de presidenta regional. Ha incumplido sus anuncios de meter en vereda el enloquecido crecimiento turístico, la protección del territorio: aprueba una amnistía urbanística, permite que se construya en suelo rústico poniendo como excusa la necesidad de disponer de viviendas asequibles, subterfugio para que los promotores hagan de su capa un sayo; en el culmen de los despropósitos se alinea con los promotores del alquiler vacacional, alquiler turístico, en contra de las pretensiones de los hoteleros. Prohens da la puntilla a cualquier atisbo de freno al desarrollismo en el que seguimos inmersos; del decrecimiento pasamos a la contención y de esta a seguir con la barra libre olvidándose de incrementar la ecotasa en verano, y así hasta llegar al colapso. Prohens no era, no es, la gobernante necesaria para el cambio de modelo tantas veces aireado, nunca intentado.

Sucede que tampoco lo fue disponiendo de dos legislaturas Francina Armengol, siempre genuflexa ante los intereses de los hoteleros, con los que se pirraba por fotografiarse viniera a cuento o no. Nada hizo Armengol en el Gobierno de coalición con los nacionalistas de la beatífica congregación de Més (antes PSM), comparsa inútil, y podemitas, para revertir el modelo. Al ser humillada en las urnas por el PP de Prohens, la Federación Hotelera la despidió alborozada, pletórica de gozo su anterior presidente, la señora Frontera, saludando eufórica la llegada del PP. Quedó plasmado el aforismo de los clásicos: Roma no paga a traidores. Armengol rumia venganza contra Prohens, derrotarla en 2027, desquitarse de los hoteleros; no ha dudado en perpetuarse en la secretaría general del PSIB. Es probable que fracase en el empeño. Cierto que dos años en los desquiciados tiempos que corren son varias eternidades. Está por ver.

Y nos topamos con Manuela Cañadas, de las tres la que posee mejores atributos para proyectarse como líder con fuerza. Ocurre que está al frente de la extrema derecha, lo que la condena, salvo cataclismo cósmico electoral, a ser socio minoritario del PP. En las postreras semanas Cañadas ha impartido al PP, a la disminuida Prohens y los suyos, lección de cómo hacer valer la fuerza parlamentaria que se posee. Cañadas, cuando debate con Prohens, o sus propios, va sobrada, los vapulea sin misericordia. La lastra ser de Vox. Dará que hablar. Si las cosas discurren como aguarda en 2027 emergerá con fuerza, será actor principal, decisivo, en la política balear. Para permanente tormento de Prohens, monumental, amargo, chasco de Armengol. Cañadas ha metido cuña entre sus dos colegas: condiciona decisivamente a la socia, echa a las tinieblas exteriores a la adversaria.