El parany de la visió esbiaixada

Darrerament a Save the Med hem après molt sobre icebergs. No és que ens preocupi tant el canvi climàtic com per canviar d’objecte i missió, no. Els icebergs, aquí, són una metàfora perfecta per explorar el terreny de la consciència i la inconsciència dins la societat actual.

En el darrers mesos, ens hem submergit en l’obra viva de l’iceberg i hem descobert, fins a límits insospitats, que tots, per la condició humana que ens caracteritza, tenim una visió del tot esbiaixada del món. De manera involuntària, totes i tots, fins i tot els més «deconstruïts», tendim a creure que la nostra visió del món És el món, com ja apuntà Rosa Montero a una de les seves darreres columnes d’El País.

Per ventura, en el vostre dia a dia, aquests biaixos es converteixen de forma inconscient en font de conflictes, sobretot quan vos hi aferrau sense treva. Personalment, m’ha costat Déu i ajuda apartar el jo, la meva identitat, del que la ment em feia creure que era. En el si d’un sistema purament competitiu, deslligar-se de les posicions fermes i inamovibles requereix estar preparat perquè se’t titlli de botifler, incoherent o fluix.

Quan ho experimentes, però, te n’adones que no és pas fluixesa, és lleugeresa. I la lleugeresa és humanament insoportable, ja ho descobrí Milan Kundera a mitjans dels 80 del segle passat. La possibilitat d’escollir i ser diferents ens deslliga de certes comunitats, però alhora ens treu el pes de l’elecció, el judici ferm i la responsabilitat que aquesta ens fa dur sobre les espatlles.

Quan l’adveniment apunta a un futur complexíssim, amb moltes capes i batzacades, el millor per al bé comú seria poder deixar de banda el nostre propi biaix, permetre’ns sentir-nos lleugers i deixar al costat certes conviccions limitants (que no els principis) per construir quelcom totalment nou que permeti certa prosperitat. O com a mínim ser conscient de la forma de l’iceberg per no caure en el parany.

En ecologia, hem transitat d’una visió tradicional més quadrada, estricta i tensa, on primava la protecció a l’encalç de la conservació cap a la visió moderna de regeneració. Allà on els ecosistemes eren tractats com a relictes intocables que calia preservar de l’impacte humà ara hi ha el planter d’una visió més orgànica, dinàmica, fractal, sempre en moviment i canvi constant. Com la natura mateixa.

Aquest enfocament no només accepta la interacció humana, sinó que la integra com una força que, ben dirigida, pot restaurar i enriquir els sistemes vius. Com assenyala l’educador Daniel Christian Wahl: «La regeneració no és només reparar el mal; és dissenyar formes de vida que ens reconciliïn amb la Terra i entre nosaltres».

La història de les Balears compta, com a mínim, vuit civilitzacions o imperis que s’hi han instal·lat. Totes elles, des de la Prehistòria fins a la Història Moderna, passant per romans, bizantins o àrabs, entre d’altres, han deixat un llegat cultural i patrimonial divers i enriquidor. Aquesta història es presumeix d’obertura i de transformació constant. Les cultures, com les bioregions, no són línies rectes, sinó rius dinàmics que conflueixen, formen un sol llit i s’adapten als temps i accidents geogràfics.

Recordem-ho quan contemplem l’actual panorama sociocultural de les Balears i abans d’emetre judici. Recordem que la cultura no desapareix perquè s’hi sumi diversitat; ans al contrari. No es perd res, s’hi suma coneixement i visions alternes. Visions que no destrueixen sinó que es posen sobre el sòl de la cultura, que quedarà arrelat, fora perill. Només són noves microdosis de cultura que nodreixen i s’integren, com la pol·linització d’una abella sobre la vegetació.

Balears afronta desafiaments, com qualsevol societat que experimenta canvis ràpids. Però abordar-los des de les visions esbiaixades no ens ajudarà a construir una societat realment integradora, conciliadora, justa i afí a la natura. Abracem la diversitat com a catalitzadora d’evolució i resiliència. Igual que en els ecosistemes regeneratius, una societat diversa pot tornar més rica, vibrant i capaç d’adaptar-se als desafiaments contemporanis. Si alguna cosa ens ensenya la història balear és que la seva riquesa sempre ha residit en la diversitat i la capacitat d’adaptació. No deixem que la por o la nostàlgia entelin aquest llegat. No caiguem en el parany.