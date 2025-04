Francisco recibe al vicepresidente Vance y después se muere

Con decir que Santiago Abascal definió a Francisco como «el ciudadano Bergoglio», la fría reacción que su muerte ha generado en Feijóo, que solo ha atinado a reseñar que era «el papa que ha hablado español», es suficiente para saber qué se sentía en la derecha española hacia el Pontífice fallecido. La adhesión que Bergoglio ha suscitado en la Conferencia Episcopal es perfectamente descriptible: nula en la gran mayoría de ilustrísimas; solo una minoría, personificada en el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha estado alineada con lo que el Papa ha querido que sea la Iglesia católica lográndolo a medias; sí parece haber puesto los cimientos para que el cónclave que se abrirá en tres semanas elija un papa continuista. El 80 por ciento de los 137 cardenales que participarán en él han sido creados por Francisco. No garantiza que se asiente una mayoría reformista. Después de Pío XII, El Papa de Hitler, libro del historiador católico británico John Cornwell, encargado por el Vaticano de limpiar su nombre saliéndole el tiro por la culata, llegó, en 1958, al gran papa Juan XXIII, y a Benedicto XVI, tradicionalista y conservador a toda prueba, que abdicó al no poder confrontar la pederastia y corrupción de la Iglesia, Bergoglio, el papa peronista, etiqueta acuñada por los conservadores. Fue arzobispo de Buenos Aires en la etapa de la dictadura de la siniestra Junta Militar de Jorge Videla, uno de los más sanguinarios asesinos en serie que ha dado Latinoamérica. Francisco no contemporizó con los militares. Lo que sí hizo fue bandearse como pudo, y no era fácil. Alguno de sus colegas jesuitas, que padeció la represión, se lo reprochó. No se le puede acusar con fundamento de colaboracionista.

¿Y ahora qué? El papa Francisco ha tenido que pugnar con la poderosa oposición de los ultraconservadores, bien pertrechados en la Curia. Francisco le dijo en cierta ocasión a uno de sus colaboradores: «reza por mí». «Ya lo hago», respondió el aludido, a lo que el Papa, con sorna, le espetó: «pero hazlo a favor». ¿Podrá la ultraderecha cardenalicia imponer a alguno de los suyos o, al menos, a un papa neutro? Ahí radica el nudo gordiano que los vaticanólogos no saben deshacer. Lo que sí parece claro es que en el cónclave se irá a por todas; tener que elegir al papa con una mayoría de dos tercios lo deja abierto. Francisco quería celebrar un nuevo consistorio para crear nuevos cardenales con los que apuntalar una mayoría netamente favorable a quien sea capaz de proseguir la senda reformista iniciada. No podrá ser. La muerte se lo ha llevado horas después de recibir al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D Vance, católico converso, neofascista sin tapujos, al que vapuleó por lo que la Administración Trump está haciendo con los migrantes. El Papa apareció unos instantes ante los congregados en la plaza de San Pedro, se retiró a descansar y hacia las siete y media de la maña de ayer falleció. No pudo más. No ha concluido lo que deseaba hacer, principalmente el mencionado nuevo consistorio para crear más cardenales de su cuerda.

La derecha eclesial se prepara para intentar retomar el poder. Cierto que lo tiene difícil; Bergoglio, que no ha dado puntada sin hilo, sabía a quién creaba cardenal; el caso español más relevante es el del cardenal Cobo, que en la fundamental archidiócesis de Madrid ha liquidado la herencia del cardenal nacional católico Antonio María Rouco Varela. Donald Trump se ha quitado un incordio. Que no se dé por satisfecho antes de tiempo. En la Iglesia católica las cosas suelen acontecer sujetas a indescifrables códigos, que rara vez coinciden con las predicciones que se echan al aire. 137 cardenales. Se requieren 90 para obtener los dos tercios. El 80 por ciento de los príncipes de la Iglesia han sido creados según los designios de Francisco. Y no parece que se vayan a hacer prisioneros.