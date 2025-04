Sobre un dels eixos històrics de Palma

Tots sabem que hi ha espais públics -avingudes, places, jardins o carrers- que han arribat a ser representatius d’una ciutat i que ells tot sols ja basten per identificar-les. Recordem, per exemple, les Rambles de Barcelona o els Camps Elisis de París, per triar només exemples propers. Si parlam de Palma, segur que molts coincidirem en què un dels seus espais públics fonamentals és el format per l’eix de la Rambla, plaça del Mercat, carrer Unió i el Born, fins arribar a la mar, és a dir l’eix per on discorria l’antic traçat de sa Riera, separant les parts alta i baixa de la ciutat.

Com va arribar a configurar-se aquest eix i les seves diferents transformacions conformen una narració que va lligada a les fites més importants del desenvolupament urbà de Palma i la seva història. Llit de torrent i port en època romana; riera que discorria pel centre emmurallat de Ciutat a l’edat mitjana -fet que provocà diferents inundacions, essent la més coneguda per la seva capacitat destructiva la de 1403-, i finalment passeig urbà després de desviar el seu traçat cap el fossat que discorre per l’actual passeig de Mallorca.

Va ser a partir d’aquest moment quan la ciutat es començà a obrir cap aquest nou espai, com així ho demostren la balconada de Can Berga (actual Audiència) o la lògia del Solleric, primers casals que ja s’orienten cap un espai públic al qual fins ara se li havia girat l’esquena.

Posteriorment, s’anaren configurant els diferents espais que formen aquest eix ciutadà, la Rambla, la plaça del Mercat i el Born, que amb el pas del temps acolliren alguns dels edificis més remarcables de Palma (Teatre Principal, Gran Hotel, Cinema Born, Casa Ques, Can Casasayas-Pensió Menorquina), destacant les actuacions realitzades al llarg del XIX a l’entorn del Born, com la Font de les Tortugues i la Porta Nova del Moll -avui desapareguda-, que obria la ciutat cap el Moll Vell.

Per aquest motiu sorprenen i ens preocupen aquestes notícies que periòdicament van sortint als diaris en què l’ajuntament exposa propostes d’actuació a llocs tan delicats com la plaça de les Tortugues o la del Mercat; propostes que no sabem si hi ha cap intenció de dur a terme o si només es publiquen per veure com reacciona la gent.

Si qualsevol projecte requereix sempre un coneixement a fons del lloc on s’ha d’actuar, intervenir en el centre històric suposa afegir-hi un plus de responsabilitat a qualsevol proposta i més encara si és a llocs tan definitoris de la història de la ciutat.

Ara que s’ha presentat el projecte guanyador de la reforma de la plaça Major, volem recordar que aquest s’ha atorgat mitjançant un concurs d’idees, cosa que ha permès triar entre diferents propostes. Podríem debatre si les bases no haurien d’haver qüestionat el manteniment del centre comercial soterrat -una decisió de fa dècades contrària a les característiques de la ciutat mediterrània i al comerç de carrer tant reivindicat avui- i que no es plantejassin quin tipus d’aparcament volem al centre, però el procediment per arribar a una proposta concreta ha estat l’adequat.

En canvi, en els casos esmentats de la plaça del Mercat i el Born només hem pogut conèixer qualque imatge per la premsa i res més. I passats uns mesos seguim sense saber si hi ha cap intenció d’intervenir en aquests espais ni cap on s’orientaria la proposta. Des del Grup d’Opinió, en aquestes mateixes pàgines, hem criticat sovint iniciatives que trobàvem que no s’ajustaven al que necessitava la nostra ciutat o el nostre territori i que no responien tampoc a les finalitats que han de tenir l’arquitectura i l’urbanisme.

Qualsevol actuació a l’espai públic suposa una forta inversió, els seus resultats romanen durant molts d’anys, repercuteixen en la vida dels ciutadans i configuren el paisatge de la ciutat. Intervenir a un dels seus llocs més significatius ha de suposar, per tant, un exercici de responsabilitat que sigui capaç de garantir que la proposta millori realment aquest lloc, respongui a les seves necessitats i conformi un paisatge urbà harmònic. Palma no va sobrada d’espais públics de la qualitat, història i potencial del passeig del Born i la plaça del Mercat, i tots dos mereixen que qualsevol iniciativa per intervenir- hi ofereixi garanties de què, confrontant diferents idees, amb l’opció triada es resolguin les seves mancances sense perdre gens de la seva qualitat urbana. I, de moment, no pareix que que sigui així.