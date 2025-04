El ramadà i els musulmans

Los 60.000 musulmanes de Baleares celebran el fin del Ramadán

La setmana passada, els musulmans celebraren la fi del Ramadà, el novè mes de l’any lunar en què fou enviada la primera revelació de l’Alcorà, Làylat al-Qadr ‘la Nit del Destí’, i que dona pas a diverses festivitats dins de l’islam. És una celebració mòbil que no s’escau mai en les mateixes dates. En les últimes nits del Ramadà, ja es pot notar en l’ambient la fi del dejuni a través de la música, cants, espectacles culturals, danses, mentre s’absorbeix el narguil i un bon cafè en una terrassa d’una taverna. Amb la Aïd al-Fitr, ‘petita festa’ s’esdevé la ruptura del dejuni que marca el final del Ramadà, on es donen les gràcies a Al·là per haver-los sostingut en el seu esforç. A l’alba de l’últim dia, vestits amb les millors robes, les famílies acudeixen a les mesquites, places o camps de futbol per a complir amb les oracions abans del gran banquet. Després vindran les felicitacions, regals, visites familiars i el menjar comú. Setanta dies més tard, la ‘gran festa’ Id al-Ad·ha, on les famílies es reuneixen per a compartir l’anyell sacrificat que recorda l’episodi d’Abraham en el moment que anava a occir el seu fill Ismael. En la versió jueva i cristiana, l’immolat és Isaac. A més de les pràctiques tradicionals de no menjar ni beure durant el dia, s’afegeixen altres que amb el temps han adquirit cert valor, com tenir controlada la llengua, observar meticulosament la pregària, recitar l’Alcorà, fer en els últims deu dies del Ramadà un retir espiritual. Entre els moriscos —musulmans que varen continuar vivint en els territoris espanyols després de la conquesta de Granada pels reis Catòlics—, aquesta pràctica fou anomenada ‘novena’. El dejuni musulmà recalca la magnitud de l’autodomini i la seva força espiritual. No acomplir el Ramadà per causes no volgudes exigeix una renovació de la intenció i la realització posterior al dejuni que s’ha suprimit. Quan la ruptura és deliberada, aleshores s’imposa una expiació establerta per un jutge competent en matèria religiosa, conforme al seu arbitri. El Ramadà, a més de la seva dimensió espiritual, en té una altra que és també molt valuosa, la social. En efecte, crea un vincle de solidaritat i consciència amb els altres i fomenta la caritat i la sol·licitud envers els més desvalguts.

En fi, la notícia de la fi del Ramadà fou recollida pels mitjans de comunicació i també per aquest Diari, com era d’esperar, però em va estranyar que fessin servir la paraula mahometà, que és un terme totalment incorrecte, ja que els musulmans no són seguidors de Mahoma (Muhàmmad), sinó d’Al·là. Precisament, el DIEC2 va suprimir la definició de mahometà per musulmà, que ve de l’àrab muslim ‘sotmès’ o ‘qui es lliura’ a la voluntat d’Al·là. La paraula musulmà pot portar a equívocs, perquè s’ha utilitzat sovint tant per a designar una pertinença religiosa, una denominació cultural i fins i tot ètnica, i com a sinònim del gentilici àrab. Per tant, ens hauríem d’oblidar del terme mahometà referit a la religió, perquè musulmà és aquell que busca Al·là i se sotmet als seus designis i no pas als de Muhàmmad. Quelcom semblant passa amb el terme ‘moro’ (suprimida en el DIEC2) que ve del grec i significa ‘negre’ o ‘bru’, nom donat als habitants de la part septentrional d’Àfrica, de cultura i llengua àrab o amazic. De bell antuvi, els moros eren els habitants de la Mauritània romana —que abraça l’actual Algèria i el Marroc—, més endavant, la denominació es va aplicar als musulmans que arribaren a la península Ibèrica a partir del segle VIII i a poc a poc es va anar imposant fins al dia d’avui, talment com si fos un tret identitari, però a la vegada s’aplica de manera despectiva, amaga una sèrie de prejudicis socials que confonen moro amb musulmà (no tots els musulmans són moros) i dona peu a la morofòbia. En l’imaginari col·lectiu espanyol, el mot ‘moro’ s’identifica sovint amb els musulmans en general i els marroquins en particular. És preferible el terme magribí en comptes de ‘moro’, imprecís i amb una forta càrrega pejorativa. Per això ha estat eliminada per considerar-se un terme despectiu, fins i tot racista i xenòfob. De fet, la islamofòbia és una amalgama difusa de racisme, morofòbia i xenofòbia, acompanyada sovint per la religiofòbia, és a dir, aquella actitud hostil envers l’islam. Tan sols s’hauria d’admetre en els enunciats de les festes de moros i cristians, que se celebren en diversos indrets del País Valencià i les Balears. Generalment, rere d’aquests termes, sovint usats de manera intencionada, s’amaguen relacions de força, models d’exclusió, odi i, sobretot, molta ignorància. Per exemple, com manifesta Sami Naïr, si escriviu musulmà de Melilla en comptes de ciutadà, tindreu la imatge d’una ciutat separada entre cristians i musulmans; és a dir, cristians, això és, espanyols; musulmans, és a dir, àrabs que no es volen anomenar ‘marroquins’. Una anàlisi més detallada de les paraules pot reproduir encara més allò que un vol combatre. En el fons, revela l’estructura de prejudicis d’una comunitat que comparteix un mateix imaginari. Tot i el procés democràtic que hem viscut d’ençà de la mort del dictador i el fet de ressaltar valors com la igualtat, la solidaritat i la tolerància, encara avui dia les agressions xenòfobes són, malauradament, notícia, on la percepció que es té dels marroquins encara continua sent negativa. A les Illes Balears hi ha uns seixanta mil musulmans, una immensa majoria provinent del Marroc i del Senegal. Potser, uns dels problemes que tenim és que ens costa entendre que tinguin una idea diferent quant a la religió. Tampoc els ajuda gaire el fet que mostren un nivell formatiu més baix que l’europeu i els costa més d’integrar-se a l’estil de vida europeu. El problema de fons és saber què entenem per integració i com s’aplica, ja que no es tracta simplement d’imitar uns costums.