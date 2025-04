La emancipación juvenil

En este artículo planteo la necesidad de superar las visiones simplistas y reduccionistas sobre la vida de los jóvenes que tanta difusión tienen en nuestras sociedades actuales, introduciendo una perspectiva más compleja de la situación, en la que tengan cabida las nuevas condiciones en que los jóvenes viven hoy y la pluralidad de significados que confluyen en sus universos.

En concreto voy a referirme no a los adolescentes, sino a los jóvenes mayores de edad (17-29 años) que exigen una emancipación personal familiar y social. Tras revisar críticamente algunos de los casos concretos, es necesaria una reflexión sobre cómo se forman sus experiencias vitales dentro de la dialéctica entre integración y autonomía, que preside la dinámica social de la juventud.

«La precariedad profesional, personal y social es su mayor obstáculo» (Joaquín Estefanía). «La sociedad no para de repetirles lo mal que está el empleo, lo poco que van a ganar. Les culpabiliza de falta de esfuerzo y de llevar una buena vida comparada con la de generaciones anteriores. De tenerlo todo. Pero casi la mitad de los jóvenes españoles viven una situación vital de ansiedad, desánimo y pesimismo porque no ven futuro» (Susana Pérez de Pablos). «Los problemas psicológicos afectan a 4 de cada 10 de entre 17 y 29 años. Y la ansiedad es el trastorno más generalizado» (Jorge Benedicto). Los síntomas como la fatiga, trastornos de ansiedad y agorafobia empiezan a ser comunes entre los jóvenes. La incertidumbre ante lo que vendrá después es la gran preocupación.

Y precisamente es en el mensaje social donde hay que poner el foco de la situación, según los expertos en salud mental. Si a esto se añaden los cambios brutales que ha desencadenado la última revolución tecnológica, aparece otro ingrediente: la incomprensión que siente la juventud y los reproches que recibe por usar demasiado las pantallas y las redes sociales. Pero la realidad es que su mundo es diferente, también lo es su forma de comunicarse y de vivir, que seguirá cambiando con la inteligencia artificial.

Hace un tiempo tuve la ocasión de mantener una conversación con un grupo de jóvenes entre 19 y 24 años en busca de su emancipación. «Siento cansancio, es una sensación de verlo todo muy gris y que da igual todo». Es el testimonio de un joven de 19 años que, al igual que el resto de su generación, está atravesando por una de las etapas más complicadas. Síntomas como el hartazgo o los trastornos de ansiedad están empezando a ser bastante comunes entre la juventud, uno de los colectivos más golpeados en la pandemia. No a nivel físico, pero sí en lo psicológico.

«Es difícil porque antes estabas acostumbrado a tener la libertad de salir con los amigos para olvidarte de los problemas», comenta un joven de 20 años. De la noche a la mañana, la juventud se tuvo que adaptar a una situación anómala, como es el hecho de no poder relacionarse socialmente en una etapa en la que esta era una de sus prioridades.

Un juicio que comparte un joven de 19 años: «Al final estás todo el día en casa, no puedes quedar con nadie y agobia tener una rutina tan aburrida». Esta frustración viene derivada por la falta de espacios de ocio y la imposibilidad de interacción con otras personas. El estado de ánimo ha empeorado mucho. Han tenido que centrarse en los estudios y la familia en un momento, el de la juventud, donde sus prioridades son otras.

«Tengo 24 años y me veo obligado a vivir con mis padres, que no tienen recursos económicos para tener acceso a una vivienda. Mi trabajo es precario y con un salario pésimo. No veo mi futuro».

La emancipación juvenil sigue siendo una asignatura pendiente.