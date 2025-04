Buscar la luz en la plaza Major

Esperábamos una buena propuesta de reforma para la plaza Major de Palma desde hace mucho. Ya la tenemos.

El concurso de ideas lo ha ganado la candidatura formada por dos despachos: Barceló-Balançó Arquitectes y Scob Arquitectura i Paisatge, compuestos por profesionales con experiencia que han demostrado buen hacer. Ambos trabajan desde Barcelona, pero los primeros también tienen sede en Palma. El título de su candidatura ha sido el de Ágora 001. Toda una declaración de intenciones, aunque el significado de los dígitos se me escapa. Rebuscando en Google, parece que podría tener una simbología espiritual. Y la historia de la plaza tiene mucho de religioso-espiritual, para bien y para mal, desde Ramon Llull y el convento de Sant Felip Neri hasta las atrocidades fanáticas de la Inquisición. De ese gran patrimonio solo queda el relato.

Así será la nueva plaza Mayor de Palma /

Me consta que ha habido otras propuestas atractivas y sé que la intención es organizar una exposición, en algún momento, con las que alcanzaron mejor nivel en las preferencias del jurado para que podamos contemplarlas.

Buscar la luz es una de las metas de la propuesta vencedora. Y lo consigue. Ahueca una parte de la plaza para iluminar en profundidad y crear gradas y otra plaza distinta, pero en el mismo lugar y en cota inferior, parece cosa de magia o de juego de muñecas rusas: una plaza dentro de otra plaza. Sencillo y efectivo. Además, coloca varios grandes lucernarios en el suelo para dar luminosidad a la planta sótano.

En la fachada vertical que mira hacia la Rambla, también las aberturas dejarán entrar la claridad y se forman distintos espacios y miradores. Aquí, la vista, aunque sin pretensiones, lo merece.

Una vez que he citado las que a mi juicio son grandes virtudes, paso a las dudas que me inquietan.

En la intersección de la Rambla con la calle de la Riera, en un afán loable por retirarle el protagonismo al vehículo, se plantea una gran explanada. Ya he hablado alguna vez sobre mi tirria a las plataformas únicas, a las que considero «no lugares» homogéneos y hostiles y en los que no puedes dejar suelta a una criatura porque siempre hay tránsito, aunque sea residual.

También me preocupa la entrada al aparcamiento público. Lo que se decida no debería afectar ni a la integridad del paseo histórico de la Rambla ni a sus imponentes plateros, árboles que se han ganado el derecho a no ser molestados.

Por último quiero referirme a la importancia de conservar Ses Casetes de sa Costa des Teatre, ese paisaje pintoresco con muchos años de historia y que en el dibujo ganador están borradas. Confío plenamente en las palabras del alcalde Jaime Martínez, que ha garantizado su conservación tal como contemplaban las bases del concurso. Seguro que un equipo tan solvente encontrará la solución para mejorarlas.

Respecto a los usos, esperemos que el lema Ágora anuncie lugares cívicos de encuentro en el que no nos sintamos extranjeros, y que prime la cultura y el servicio a los barrios y a sus habitantes a la hora de dar concesión pública de los espacios disponibles.

Han sido muchos años de espera y ya hay posible fecha para el inicio de las obras, a finales del próximo año. Hay tiempo para mejorarlo todo.

El dibujo en grueso ya se ha mostrado. Falta el proyecto al detalle para el que faltan meses, muchas horas de trabajo y muchas decisiones por tomar. Entre otras la que más me ilusiona, cómo habilitar el túnel del Tren que unirá el Centro de Interpretación de la Ciudad, que estará ubicado en el primer sótano, con el Parc de la Mar; aquella gran galería para transporte de mercancías que quedó cercenada, ya que originalmente venía desde las estaciones de la plaza de España, pero que se conserva íntegro en este último tramo. Sí, empezamos a ver la luz al final del túnel.