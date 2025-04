Mallorca, sin vivienda ni esperanza

La crisis de la vivienda en Mallorca que ha convertido a los núcleos urbanos de la isla en enemigos de sus propios vecinos es el gran problema que la política no vio venir. Ni en la subida del precio de los pisos en solo una década, superior al 150%, ni tampoco en su enorme desfase con el crecimiento de los salarios, del 21%.

Es , además, una crisis que ahonda en las desigualdades sociales, cada vez más profundas, y que deja sin hogar ni esperanza a generaciones, expulsadas de sus municipios por la expansión del rentable alquiler turístico o por las inmobiliarias y fondos buitre que han llevado el mercado local de la vivienda a una subasta global con una espiral inflacionista sin sentido alguno.

Pero mientras todo esto ocurre, los responsables políticos se regocijan con las buenas perspectivas económicas que se auguran para la temporada turística que está empezando y se creen a salvo del desastre social que seguro vendrá, proyectando a cuenta gotas futuras promociones de viviendas a precios supuestamente asequibles de 300.000 euros la unidad. Les conviene escuchar a la multitud que ayer atravesó Palma para hacer público el malestar ciudadano, en una manifestación por el derecho a la vivienda en la que se corearon lemas como «Cambiemos el rumbo. Pongamos límites al turismo»; «Mallorca no se vende» o «La vivienda es un derecho, no un negocio».

Manifestación por la crisis de la vivienda en Palma / Guillem Bosch

Precisamente, esta misma semana, la edición internacional del New York Times llevó a su portada la crisis de la vivienda en Europa tomando como epicentro del terremoto a Barcelona, aunque Mallorca replica todos y cada uno de los problemas agravados por la insularidad. Con el titular: «City of lost homes and hope», la periodista Liz Alderman detalla en el reportaje un proceso que los mallorquines conocen muy bien: cómo la adquisición de edificios por parte de fondos de inversión ha llevado al desplazamiento de inquilinos y al aumento de los precios de la vivienda, superando el crecimiento salarial. Añade también entrevistas a residentes afectados, miembros de sindicatos de inquilinos y autoridades como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que al menos ha topado los precios del alquiler logrando una bajada del 6%, posibilidad recogida en la Ley de Vivienda del Gobierno que Balears también hubiera podido explorar si el Govern de Marga Prohens no se hubiera negado.