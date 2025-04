Fiabilidad y justicia

La Sección de Apelación del TSJ de Cataluña absuelve al futbolista brasileño Dani Alves del delito de agresión sexual a una joven de 23 años del que venía siendo acusado. La Audiencia de Barcelona lo había condenado a cuatro años y medio de prisión. La Fiscalía pedía nueve años de cárcel y la víctima, 12.

Argumenta este giro de 180 grados con respecto a la primera sentencia que la primera « «utiliza, en su análisis, el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad, y no lo es. Credibilidad responde a una creencia subjetiva, que no se puede contrastar, asociado a quien presta la declaración; la fiabilidad, en cambio, afecta en la declaración misma».

Un galimatías que nos habrá llevado cuanto menos a la víctima y a mí a buscar en el diccionario:

Fiabilidad;

Cualidad de fiable.

Sinónimo: confiabilidad, credibilidad, seguridad, crédito.

Credibilidad;

Cualidad de creíble.

Pero la sentencia de los cuatro magistrados —tres mujeres y un hombre, esto no va de penes, sino de togas— es unánime: la víctima es no fiable. Tampoco las amigas que estaban con ella aquella madrugada. Ni el personal de la discoteca Sutton que auxilió a la joven y activó el protocolo de agresiones sexuales y convenció a la víctima de que denunciara. Ni los Mossos d’Esquadra o sus grabaciones por accidente desde los primeros testimonios. Tampoco los informes médicos han merecido la «creencia objetiva» de fiabilidad. «Lo que hay que evaluar respecto del testimonio en sí para determinar su fiabilidad, es su veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que el testimonio contiene y aquello que ha ocurrido efectivamente, y ello solo es posible si se cuenta con elementos objetivos que permitan dicha determinación». Y aquello que «ha ocurrido efectivamente», es decir, los «hechos probados» de la sentencia condenatoria se escapan como arena entre los dedos ante estos «nuevos hechos probados» que van, numerados del 1 al 5, a que Dani Alves acudió junto a un amigo a un reservado con acceso privado a una sala con un sofá y un aseo; que las tres jóvenes se encontraban invitadas por un grupo de mexicanos en otro reservado y se trasladaron al del futbolista tras invitación expresa de estos a tomar champán; que Alves y la joven mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal y un informe biológico posterior encontró restos de esmegma coincidentes con el ADN de Alves en la boca de ella. Que ella salió de allí con una lesión en la rodilla y ya, en un salto vertiginoso, el punto 5 que da como hecho probado que él depositó la cantidad de 150.000 euros como indemnización. Sin mencionar que la propia defensa de Alves calificó en el juicio este dinero como «prueba de que el futbolista tiene voluntad reparadora» con la víctima, ni que ella había renunciado a cualquier indemnización a la que tuviera derecho.

Y sin embargo, el Tribunal cae hasta lo más hondo de esa «credibilidad que responde a una creencia subjetiva, que no se puede contrastar» cuando puede determinar que las cámaras no muestran «que la denunciante y sus amigas se encuentren incómodas». Que «se la ve participar en el baile con el acusado de la misma manera que lo harían cualesquiera otras personas dispuestas a pasárselo bien». Y de ahí que «no parezca razonable la versión de la denunciante conforme a que acudió a hablar con el acusado a la zona del baño por miedo a que después pudieran seguirles y hacerles algo a ella y sus amigas», sino que «la denunciante acudió voluntariamente a la zona del baño con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo». Y que «la prueba pericial médica sobre el estado de la testigo con posterioridad a los hechos no es concluyente» ya que «no puede determinarse qué proporción de la sintomatología está exclusivamente relacionada con el hecho traumático y cuál estaría modulada por el ambiente posterior».

También desaparece de un plumazo la coherencia en el testimonio de ella que tanto valoró la sentencia anterior, desde el minuto uno, frente las variantes versiones del futbolista: de no conocer a la joven a que sí estuvieron juntos en el baño sin que ocurriera nada; que ella se le «abalanzó» para practicarle una felación, y en su cuarta versión admitiendo penetración, pero «consentida». Sin embargo, el TSJ no observa «persistencia» en el testimonio de ella, sino «la repetición de una declaración que, contrastada, no resulta fiable».

Solo Alves, un poderoso futbolista de 40 años y una joven de 23 saben lo que sucedió en aquel baño, pero que todo lo que cuente como «hecho probado» sea lo que sucedió ¡antes! y se tire a la basura lo sucedido después; que volvamos a escuchar la cantinela de que «ella accedió a tomar champán» y «participó en el baile»; que, en definitiva, las palabras de una única persona —o cuatro— sí tengan valor por encima de las de los testigos, Mossos, médicos y la propia víctima… ¡Qué quieren que les diga! Es lo que no parece merecedor de fiabilidad, ni tampoco... justicia.