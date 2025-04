Estatuaria, literatura, memoria

Cuando uno llega a Lluc, justo antes de entrar en el monasterio, se encuentra con tres bustos de tamaño y presencia considerables. Tres figuras potentes de lo que Josep Pla llamaría tres homenots. Uno es Costa i Llobera, otro Llorenç Riber y el tercero Antoni Mª Alcover. Los tres son los grandes prohombres de las letras mallorquinas y el visitante con cierta sensibilidad los mira como quien miraba a los dioses lares de las casas romanas.

El primero, Costa, convirtió el catalán de Mallorca en neoclásico: lo pasó por Roma y Grecia, enriqueciéndolo con talento y fortuna y aportando una plasticidad que no tenía. El segundo, Riber, con solo La minyonia d’un infant orat, lo estilizó, haciendo del mallorquín una lengua fina y moderna – o sea, contemporánea – y alejándolo de sus restos medievales: Riber o el Gran Estilo. Pero, además, ayudado por los espirituosos (que a menudo contribuyen al hallazgo en la traducción), tradujo La Eneida y muchos otros autores latinos, añadiendo flexibilidad y multitud de registros a la belleza alcanzada por Costa. El tercero, Alcover, con su Diccionari lo sistematizó con tanta erudición y sabiduría que nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos y siempre lamentaremos que perdiera la batalla frente al rígido ingeniero – hombre con escaso oído – Pompeu Fabra. De paso recopiló Ses Rondaies como quien se come un par de platos de arròs brut y después se fuma un puro sin despeinarse ni olvidar el ron ‘Amazona’. Sin ellos tres, nacidos respectivamente en Pollença, Campanet y Manacor, y todos miembros del clero diocesano, seríamos una sociedad más pobre y desanimizada de lo que somos. Pero ninguno de ellos hubiera confundido – hablo de confundir – lengua con nación, ni la religión con el nacionalismo.

Ahora, dejemos Lluc y miremos hacia Palma. De los tres escritores de la primera mitad del siglo XX que mejor encarnan – por su forma de interpretarla – el alma de nuestra ciudad (Llorenç Villalonga, Mario Verdaguer y el poeta Rosselló-Pòrcel) ninguno de ellos tiene estatua en Palma. Como no la tiene el gran Miguel de los Santos Oliver, cuyo libro Mallorca durante la Primera Revolución es imprescindible para saber lo que fue Palma en el XIX y lo que hemos sido. Bueno: pues tampoco hay estatua ni busto para él, tan grande que fue.

Sí la tienen y con méritos más que suficientes, el político conservador Antonio Maura, el cardenal ilustrado Despuig y el sabio Ramon Llull, nuestro hombre universal y quizá santo algún día: empeños locales no faltan, pero doctores tiene la Iglesia. La primera estatua, Maura, es del gran Benlliure; la de Llull estaba en el cruce entre Vía Portugal, Vía Roma y Vía Alemania y años después se trasladó al interior del Instituto que lleva su nombre y se instaló otra en bronce – de Eguía, si no recuerdo mal – en el Paseo Sagrera (vi cómo la erigían y aunque era muy joven seguí con curiosidad la polémica que hubo por los errores en las inscripciones árabes de su pedestal); la de Despuig es muy reciente y ya manifesté lo que me parecía en un artículo en estas mismas páginas cuando se inauguró.

¿No olvida usted a alguien? Pues sí: que tengamos al gran Rubén Darío –relegado a un lugar menos central del que tuvo anteriormente– es algo que nos honra como ciudad. Él es el padre del español moderno – dar a las palabras de la tribu su sentido más puro, decía Mallarmé refiriéndose a la voz de los poetas – como Costa, Riber y Alcover lo son del mallorquín o catalán de Mallorca y ahí están en Lluc, para recordarnos que sin la lengua – a cada cual la, o las, suya(s) – no somos. En cuanto a su Epístola a Madame Lugones, forma parte de la memoria insular. Maravillosa parte, por cierto.

Pero volviendo al párrafo anterior, ni Llorenç Villalonga, ni Mario Verdaguer, ni Bartomeu Rosselló-Pòrcel –¿qué sería de Palma sin su espléndida Auca?–, o Miguel de los Santos Oliver – ¿añadimos a Miguel Villalonga y su más que meritoria Miss Giacomini? – tienen monumento en Palma. Nadie en la ciudad se lo merece más que ellos y supongo que vendrán más años y más malos y los habrá de entre los cinco que seguirán sin tenerlo y no sólo por desidia o ignorancia. Unos será por llamarse y firmar como los bautizaron – aunque a posteriori otros hayan catalanizado su nombre de pila sin su permiso: es el caso de Verdaguer y de Oliver (con Miguel Villalonga no se han atrevido porque les cae mal); algunos por pensar como pensaban – o como nos dicen que pensaban, que esa es otra –; y los más porque su lengua literaria fue el castellano, una de las lenguas de la ciudad, por mucho que se empeñen en negarla. En fin, en esas seguimos y qué pereza.

Y, sin embargo, nadie en Palma, repito, se merece, de entre la familia literaria, un busto o estatua como ellos. Nadie escribió tanto y tan bien sobre el alma de la ciudad como ellos. Bastaría con unos bustos, no es necesario exagerar, ni convertirlos en los Pessoa de Lisboa o en los Woody Allen de Oviedo para que los turistas se hagan fotos con ellos. Otras cosas sí, pero horteras no lo somos, ejem, o no lo éramos. Aunque me parece que yendo como vamos abocados al olvido, no estaría mal recordar lo que hay que recordar antes de perder definitivamente la memoria, y tomar ejemplo de Lluc.