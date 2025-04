La crisis de los aranceles y el drama de la vivienda en Mallorca

La crisis de los aranceles iniciada por Donald Trump y el drama de la vivienda en Mallorca

Aunque hay incertidumbre en torno al desenlace final de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y de su impacto sobre la economía global, los efectos inmediatos han resultado calamitosos. Viernes negro con todas las bolsas mundiales en rojo y retroceso del dólar frente al euro. Tras el caos desatado, el presidente de los Estados Unidos se ha mostrado abierto a negociar los porcentajes con aquellos territorios que le ofrezcan a cambio algo “fenomenal”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a su pueblo para que no se deje llevar por el desánimo ante las primeras adversidades, para que resista porque “no será fácil, pero el resultado será histórico”. Aunque para muchos analistas se ha pegado “un tiro en el pie», por esa herida en mayor o menor medida acabaremos sangrando todos. La prosperidad vinculada al comercio precisa de confianza mutua y de respeto a las leyes pactadas, no de tramposos que quieren saltarse los acuerdos multilaterales para imponer su ley con medias verdades, presentado a la primera potencia mundial como víctima de un sistema que ella misma ha impulsado, simplemente porque otros avanzan y amenazan su posición de dominio. Como en toda crisis, se abre también la oportunidad de revisar los efectos nocivos de una globalización crítica para la soberanía, que desplaza los productos locales por otros de miles de kilómetros de distancia, anteponiendo el factor precio a los costes sociales y medioambientales. El final de este viaje no está escrito, dependerá de la reacción de la opinión pública norteamericana y de la respuesta de la comunidad internacional.

Por de pronto, Trump ha conseguido que el Gobierno y el principal partido de la oposición en España se hablen, que no es poco. Pedro Sánchez ha anunciado 14.100 millones para ayudar a los sectores más expuestos y un viaje a China, buscando otras salidas a las actividades afectadas. Queso, vino, aceite, calzado, goma de garrofín, maquinaria y productos farmacéuticos son los más perjudicados en Balears, donde las ventas a Estados Unidos representan entre el 1,5 y el 2% del total de las exportaciones. Al Govern le preocupa también el efecto indirecto sobre el turismo por la posible contracción de los mercados emisores, por más que algunas voces del sector, como Simón Pedro Barceló, no vislumbran esos riesgos. Lo que sí ven todos como una amenaza real es que la guerra arancelaria acabe propiciando tensiones inflacionistas que agraven todavía más las dificultades de las familias para llegar a fin de mes. Asunto espinoso en un territorio como Mallorca, con una cesta de la compra encarecida por el sobrecoste de la insularidad, y un precio de la vivienda desbocado. Ayer miles de ciudadanos se manifestaron por las calles de 40 ciudades españolas, también en Palma, porque sienten desamparo ante la emergencia habitacional. No hay oferta en el mercado ni salario que pueda pagar esas rentas y vivir con dignidad. La historia nos recuerda que la Gran Depresión trajo los fascismos y una guerra mundial. Más recientemente, la Gran Recesión de 2008, derivada de la crisis financiera, nos dejó una profunda desigualdad que persiste y crece. Desafortunadamente, el dinero público rescató entonces a los bancos, mientras miles de familias eran desahuciadas. En estos momentos, la ciudadanía exige que se ponga coto al negocio de la vivienda para garantizar un derecho fundamental convertido hoy en un bien de lujo. La crisis de los aranceles y el drama de la vivienda son la oportunidad de repensar el modelo y de no repetir los errores de la historia.