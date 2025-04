La il·legalització de Vox

El diputado de Vox Sergio Rodríguez. / PARLAMENT

En el panorama polític del nostre sistema democràtic ha estat habitual que entre les forces polítiques més representatives s’establís un debat ideològic que generalment solia oscil·lar entre les postures neoliberals defensades pels partits de l’àmbit de la dreta, i les postures socialdemòcrates dels partits que es troben més a l’esquerra de l’espectre. El que no hi havia fins fa poc és un partit que defensés i fes apologia del feixisme, i crec que si es vol millorar la qualitat democràtica és necessari il·legalitzar aquest partit, i qualsevol que estigui en les mateixes posicions antidemocràtiques.

El passat dia 1 d’abril berenàvem amb la intervenció d’un diputat del partit d’extrema dreta al Parlament de les Illes Balears felicitant el «dia de la victòria», en referència a la data de 1939 en la qual Franco va declarar guanyada la Guerra Civil i que marca l’inici d’una dictadura que va ser qualificada de feixista per l’ONU en 1946. En el mateix lloc hem hagut d’assistir, amb els mateixos protagonistes, a altres al·lusions públiques del mateix estil. Tantes, que és massa evident que estem al davant un partit franquista o, cosa que és el mateix, feixista, que aprofita la inviolabilitat dels seus representants públics per fer apologia. El feixisme, com el nazisme o el sionisme, són ideologies que ja des de la seva gènesi són perverses, amb un plantejament racista, xenòfob, militarista, nacionalista i profundament antidemocràtic.

Els partits feixistes comencen la seva tasca dins les democràcies, com va passar a Alemanya a partir de 1919 o a Itàlia a partir de 1921. Quan arribaren al poder en aquests països desmuntaren les democràcies des de dins, pervertint el sistema i intoxicant als ciutadans amb notícies falses i discursos d’odi, instaurant lleis injustes, que penalitzaren i discriminaren a minories molestes. Com està fent des de fa dècades l’estat sionista d’Israel, que té actualment unes setanta lleis que discriminen per raó de l’ètnia o lloc de naixement, igual que les lleis nazis atacaven als jueus o als gitanos. Tots sabem com va acabar allò.

Coneixent el problema, gràcies al fet que la història malauradament tendeix a repetir-se, sembla molt clar que la democràcia s’hauria de defensar d’aquells partits que representen una amenaça contra la seva existència. En 1945, acabada la II Guerra Mundial provocada pel nazisme, el filòsof austríac Karl Popper va plantejar la idea paradoxal que per mantenir una societat tolerant, la societat ha de ser intolerant amb la intolerància. Vox proposa mesures que vulneren sistemàticament llibertats i drets fonamentals, proposa l’exclusió o persecució de persones pel seu origen, raça, orientació sexual o creença. Utilitzen símbols antidemocràtics, llencen proclames a favor de la dictadura, es financen de forma il·legal i donen suport i col·laboren amb grups neonazis com Revuelta, Identitas, Supporters o Desokupa. Si arribessin a governar aquest país es torbarien dies en derogar les lleis que emparen l’estat de dret, la igualtat i els drets humans.

Vox ha de ser il·legalitzat perquè són una amenaça seriosa pel sistema democràtic com a difusors de discurs d’odi, apologia del feixisme i legitimació de grups violents. Les eines hi són, ja que aquest partit no compleix les normes exigides a les formacions polítiques de respecte pels valors constitucionals, expressats en els principis democràtics i els drets humans, i d’acord amb la llei orgànica de partits polítics de 2002 és possible la seva il·legalització. Ens hi posam?