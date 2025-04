Una pausa con Job

Como lectora de literatura soy una ecléctica militante, incapaz de sentirme atada a un género, una temática o un escritor. Sencillamente, busco los libros que me sacuden y me transforman, tanto si me trasladan a universos lejanos como si escudriñan emociones profundas o solo narran pequeñas historias cotidianas. De hecho, después de toda una vida de lectura impenitente, osaría decir que el libro que me ha impresionado más de los centenares leídos es un texto que no nació desde la literatura, y aun así es de una extraordinaria belleza literaria. Me refiero a uno de los Ketuvim de la Tanakh, o libro sapiencial, en la definición cristiana: El libro de Job. Y si bien la fascinación literaria que me genera podría ser fruto de mis obsesiones personales -toda elección es personal e intransferible-, el hecho es que este bellísimo poema épico religioso, escrito hace unos tres mil años, aparece en los ránkings de las mejores obras literarias de la humanidad.

No hace falta decir que El libro de Job es uno de los más fascinantes del Antiguo Testamento, sobre todo por el dilema moral que plantea el sufrimiento del bondadoso Job, sacudido por la tragedia y abandonado por el Dios al que ama. Es la eterna cuestión de la inocencia castigada y la divinidad indiferente ante la injusticia. ¿Dónde está Dios ante la desgracia del justo y la felicidad del injusto? ¿Dónde está Dios ante el horror? O, como se preguntaban los judíos de la Shoa, «¿dónde estaba Dios en Auschwitz?» Job no encuentra respuesta, excepto la de arrepentirse de sus dudas «sobre el polvo y la ceniza», y asumir que, sin razones para justificar la desgracia, solo la fe le puede dar sentido. Desde la mirada religiosa, el libro es un zarandeo a los grandes enigmas de la existencia, la respuesta a los cuales se convierte en un reto personal.

Pero El libro de Job no solo es un texto de trascendencia espiritual y de interrogación filosófica. También es un libro enigmático en términos científicos, porque describe fenómenos que no eran conocidos en el momento en que el libro fue escrito, como por ejemplo la idea de la luz divisible, que responde al concepto físico de la dispersión descubierto por Newton en el siglo XVIII, o el peso del viento, concepto que se descubre cuando se inventa el barómetro, y que en Job se describe 1.500 años antes: «cuando fijaba el peso del viento / y medía el volumen del agua». También es sorprendente la idea de que las estrellas cantan -«¡Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría!»-, y que parece que la ciencia ha confirmado recientemente, al ser capaces de convertir los patrones de luz en olas de sonido. Pero, de todos los enigmas científicos, sin duda el más sorprendente es el que anticipa en miles de años que la Tierra flota en el espacio: «Dios extiende el norte del cielo sobre el vacío, / cuelga la Tierra sobre la nada». El vacío y la nada, en un tiempo en que se creía que la Tierra era plana y la sostenían tortugas, elefantes y el gigante Atlas.

Espiritual, filosófico, científico y... pura literatura. Porque El Libro de Job no solo interpela espiritualmente, sacude filosóficamente o sorprende científicamente, también conmueve por la manera en que está escrito, con una sensibilidad literaria en la descripción de los paisajes o en la profundidad de las emociones que lo convierte en alta literatura. Así habla Yahvé, por ejemplo, en su conversación con Job: «Y cuando el mar brotaba del seno materno, / ¿quién lo cerró con dos batientes? / Yo lo vestí de nubes, / lo envolví con bruma. / Yo le he marcado los límites / con dos batientes y un larguero, / diciéndole: ¡Hasta aquí, ni un paso más! / Aquí se deshará el orgullo de las olas!». Pura belleza literaria, como si cada palabra fuera algo más que un instrumento, como si fuera una armonía en ella misma.

Acabo estas líneas con una justificación tal vez innecesaria: ¿qué hace un artículo como este en un espacio que tiende al análisis social y político? Podía haber escogido cualquier tema de los muchos que retroalimentamos un día y otro, en un ciclo permanente del hámster en la rueda. Al final, la información nos llega a mares, en estos tiempos de bombardeo viral, y no faltan temas para ponerle el cascabel al gato. Pero a veces, si me perdonan, apetece el silencio y la pausa. Y no hay pausa más delicada que la que emana de la mejor literatura.