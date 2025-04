Mallorca, qualque cosa es mou / Ingimage

La política que es practica a casa nostra, caracteritzada per la pobresa extrema dels continguts i l’absència de projectes d’ampli abast, hom diria que, de llarg, ha sobrepassat el límit de la tolerància d’un nombrós sector crític de la població. Sense anar més lluny, les recurrents anades i vingudes entorn del futur del turisme, que equival a dir entorn del nostre benestar, semblen una mena de teatre de l’absurd sense depurar. I no diguem res del permanent caminar en cercle per negar les evidències de la saturació turística i la sobrepoblació, amb la implícita necessitat inajornable de canviar l’actual model econòmic, eminentment destructiu, tant des de la perspectiva ambiental i territorial com cultural.

Si dediquéssim uns minuts del nostre temps a examinar les propostes dels polítics locals per tractar precisament d’això, del futur de Mallorca i dels mallorquins, ens toparíem de cara amb el buit absolut, amb el no res. En efecte, ningú, ni del costat dels que governen, ni tampoc del costat dels que aspiren a fer-ho, no parla de la necessitat de planificar el nostre esdevenidor col·lectiu, de traçar unes grans línies mestres que indiquin a on es pretén anar i com es vol fer. Ben al contrari, amb lleus matisos que a penes s’insinuen, el pensament i la pràctica que dominen el panorama de fons és la gestió de la realitat ben igual que sempre, és a dir, deixar que les coses rutllin per si soles, amb el creixement sense límits com a gran tòtem i la manca de projectes en clau de país com a norma.

Però com la queixa per la queixa és una pràctica estèril i el cos social mallorquí encara és viu, es detecten moviments polítics d’un cert abast que aspiren a omplir espais que s’han deixat abandonats i, per descomptat, a mudar l’estat de coses vigent. Sense radicalisme, ni maximalismes, a partir de posicions que es voldrien situar en el centre ideològic, el nou projecte tractaria d’arribar a amplis sectors de la població de Mallorca per deixondir la consciència dels mallorquins i, si es permet l’expressió, l’orgull de ser-ho. Com arribar al punt de confluència on es descobreixi la complicitat amb un nombre considerable de ciutadans sobre la necessitat de canviar la nostra deplorable realitat actual? Vet aquí la clau de volta de tot plegat.

Els promotors —empresaris, professionals, funcionaris, mestres...— expliquen que el mallorquinisme ideològic constituiria l’eix central del nou ens polític. Un mallorquinisme fonamentat en la certesa que allò que ha qüestionat i qüestiona la nostra qualitat de vida i la pervivència de la llengua i la cultura pròpies és un sistema productiu erroni, depredador i despersonalitzador que, per tant, reclama ser mudat. Tanmateix, el canvi hauria d’arribar de forma progressiva, sense estridències, amb una planificació a mitjan i llarg termini que dissenyés un futur diferent per a demà, però, també, per a passat demà, en què es preservessin el paisatge, els recursos naturals, el territori, el medi ambient, la llengua, la cultura i el sistema de vida de la gent del país. Tot això, per descomptat, per mitjà de la procura de grans consensos que garanteixin la irreversibilitat de les reformes. El conformisme i el derrotisme, diuen, no hi tindrien cabuda.

A l’horitzó immediat hi serien unes eminents categories ideològiques amb traducció pràctica, com ara (a desgrat d’algun possible oblit): a) aturar el creixement de totes les variables vinculades amb l’explotació turística i, per afegitó, aturar l’entrada massiva de nova mà d’obra; b) la minva progressiva anyal, amb una perspectiva de deu anys, de les places hoteleres (mitjançant expropiació, compra o baixa administrativa de les llicències), tant les convencionals com les anomenades residencials i, en conseqüència, la disminució del nombre de visitants; c) posar punt i final a l’ocupació del territori amb noves construccions i evitar l’amnistia de les futures infraccions; d) reconvertir els hotels donats de baixa en habitatges per cobrir les necessitats peremptòries de la població; e) fomentar el naixement de noves activitats econòmiques, i f) fomentar de forma decidida, i transversal dins l’Administració, amb l’assignació de generosos recursos econòmics i humans, el coneixement, el prestigi i l’ús social de la llengua catalana entre tots els residents, amb independència del seu lloc d’origen, i estimular l’estudi de la pròpia història.

Al cap i a la fi, la criatura que ha de néixer diuen que evitarà caure en el fatalisme que provoca la falsa creença que no hi ha res a fer i que l’única política realista és deixar-se dur per la inèrcia i admetre com a inevitable el camí destructiu que et marquen els poders econòmics, de la mà dels seus lleials fiduciaris polítics. En definitiva, la voluntat és la de construir alternatives que s’enfrontin a l’allau del creixement sense límits que, si no s’hi actua, convertirà Mallorca en un autèntic desert, en quelcom irrecognoscible, privat de personalitat, on els mallorquins conscients de ser-ho siguin una mera anècdota, un residu folklòric sense cap altre valor que l’antropològic.

Bé, així les coses, que els mallorquins que ho volen ser i que no es conformen amb la seva dissort col·lectiva puguin tenir, en els propers temps, una opció diferent de les actuals on dipositar il·lusions i esperances de (re)construcció nacional, sembla una bona pensada. O la millor de les pensades possibles. Comença l’espera.