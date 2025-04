La torpe embestida del PP hace a Manuela Cañadas líder de Vox

Decir que en el PP de Marga Prohens andan escasos de luces políticas es tan ostensible que no requiere extenderse sobre el asunto: el de la actual presidenta del Gobierno balear es el PP que acumula mayor nivel de indigencia táctica y estratégica de cuantos ha habido (los he conocido todos) desde los tiempos gloriosos de Gabriel Cañellas, ni tan siquiera los del atrabiliario José Ramón Bauzá, pese a su espectacular derrota electoral en 2015, alcanza siquiera igualar lo que hoy se da en el partido conservador por excelencia (por ahora) de la extensa derecha mallorquina. Y acaba de exhibir otra muestra de su letal incompetencia buscando neutralizar a la portavoz de la extrema derecha de Vox en el Parlamento balear. Manuela Cañadas es correosa, anda pertrechada del discurso al uso entre los movimientos parafascistas que van triunfando en Europa y en medio mundo. Sabe hablar, notoria carencia en el portavoz del PP; además, lo que dice viene blindado por la dirección nacional de su partido. Ahí radica la fuerza de Cañadas y la colosal torpeza de Prohens. La diputada de Vox, al contrario de lo que le ha ocurrido a Idoia Ribas, tan ausente de principios como sobrada de ambición mal embridada, o a Agustín Buades, ese hombre, incapaz de percatarse de sus múltiples y llamativas limitaciones, sabe cuál es su sitio y a quién debe el escaño que ocupa: Cañadas no se saldrá ni un milímetro del perímetro que marca Vox-Madrid, el que manda, el único, como no lo hará el procesado presidente de la Cámara Legislativa regional Gabriel Le Senne, salvo que la Audiencia de Palma, que todo puede ocurrir con nuestra politizada Judicatura (no pasemos por alto quién es alguna de la juezas de la Audiencia, determinados vínculos que lleva incorporados), opte por facilitarle la vida al PP compensando lo que se la dificulta la jueza de Catarroja al Carlos Mazón de El Ventorro. Debió hacerse evidente para quien discurra con dos dedos de frente que con tales mimbres la andanada contra Cañadas, el interés de Prohens en apartarla de las negociaciones que mantiene con Vox para apañar los Presupuestos y otras cuestiones no menores: ahí está la liberalización de suelo a lo bestia, estaba destinada a embarrancar; así ha ocurrido, con trompetería mediática de por medio. Prohens se las tiene que componer con Cañadas, que, de paso, ha ganado chance para candidata de Vox en las elecciones de mayo de 2027, en leal competencia con Gabriel Le Senne, en el supuesto, que se antoja remoto, de que no sea inhabilitado para ocupar cargo público, como le acaba de suceder a su correligionaria Marine Le Pen, a la que los jueces franceses (menos supeditados a los intereses políticos que sus colegas españoles), han apiolado: se queda sin poder ser candidata a la presidencia de la República en 2027, elección para la que contaba con nítidas posibilidades de ganar. Ahí es nada.

Tiene Vox a Manuela Cañadas y dispone de Gabriel Le Senne, descartados quedan Idoia Ribas, víctima de ella misma, y Agustín Buades, ese hombre, victimario de sí mismo o de cierta conjura cósmica, que ha sido incapaz de conjurar pese a sus constantes desplazamientos a Madrid y a la favorable disposición que, dicen, tiene en los movimientos de la extrema derecha nacional católica española, que siempre hay que tener muy en consideración. Si Ribas parece haber tirado la toalla, no es le caso de Agustín Buades, ese hombre, dispuesto a bregar para continuar calentando escaño en el Parlamento balear entre 2027 y 2031, desde donde sin duda nos dejará estupefactos. Se recuerda, por imperecedera, la canción navideña que espetó a sus señorías autonómicas encaramado al atril de presuntos oradores.

Cañadas o Le Senne. Prohens apuesta, no sé si a deshoras, como acostumbra, por la primera. Las querencias del PP.