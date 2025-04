Más Europa. También en el campo

Enrico Letta, ex primer ministro de Italia. / REUTERS

El viernes finalizó el IX Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España que la ciudad de Palma y las Illes Balears han tenido el honor de acoger, gracias al trabajo de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de las Illes Balears. El Congreso de Cooperativas que se celebra cada cuatro años no ha defraudado. La calidad de los planteamientos de esta cita agraria supera la media de lo habitual. Obliga a los asistentes a pensar sobre la base de su realidad agraria, pero más allá de su realidad agraria.

El Congreso ha tenido ponencias y momentos memorables. Sin duda uno de ellos fue la ponencia de Enrico Letta, ex primer ministro de Italia y actualmente decano de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales de la IE University y presidente del Instituto Jacques Delors. Su ponencia se centró en exponer algunas de las conclusiones de su informe «Mucho más que un mercado: velocidad, seguridad, solidaridad’ sobre el mercado único europeo», que le encargaron las instituciones de la UE y presentó en abril de 2024. El ideólogo europeísta lanzó muchos mensajes clave para enfrentar con determinación el momento de incertidumbre que vivimos. Frases como «Asegurar la autonomía estratégica en la producción de alimentos ya no es solo un objetivo económico o agrícola, sino una prioridad geopolítica y de soberanía. La capacidad de alimentar a nuestras poblaciones en contextos de crisis o bloqueo internacional es parte de una Europa fuerte» o «En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de producir, sino de hacerlo de forma sostenible, justa y cercana al territorio” eran una interpelación directa a las instituciones europeas respecto al papel del sector agrario, pero también a los 10 millones de explotaciones agrarias de la Unión Europea para seguir cumpliendo con su papel, aspirar a ser mejores y defender Europa. Que la UE sea «fuerte e independiente» significa ser conscientes de la «amenaza real a la seguridad europea», y cuando hablamos de la seguridad no solo lo hacemos en términos defensivos, sino a la palabra seguridad con mayúsculas. Implica defender el modelo de sociedad, de convivencia, de solidaridad, de equilibrio, también de acogida o de seguridad respecto al ejercicio de los derechos.

Ha llegado el momento de Más Europa. La defensa de Europa se hace también hacia dentro contras las fuerzas reaccionarias que tratan de socavarla. Los retos son enormes y yo no tengo la categoría ni la lucidez para enumerarlos. Pero si tengo claro que ha llegado el momento de defender a Europa también en el campo; entre las organizaciones agrarias, entre las cooperativas agroalimentarias, con cada uno y cada una de los agricultores y ganaderos. Más allá de los debates y de las discusiones sobre el modelo de PAC o sobre cómo mejorarla, necesitamos expresar el consenso sobre la esencia. La PAC es una de las columnas vertebrales de la construcción europea. Algún agricultor o agricultora se ha parado a pensar que sería de su explotación sin la Política Agraria Común. Que hubiera sido del sector agrario o ganadero europeo enfrentándose en soledad desde cada país a los gigantes productores del mundo. Que hubiera sido del sector lechero de Menorca, si la PAC no hubiera estado detrás. Sin la PAC, la agricultura hubiera desaparecido literalmente de muchos territorios. Llevo tiempo preocupado y cada vez estoy más alarmado por como penetran en nuestro sector agrario los mensajes antieuropeístas, negacionistas del cambio climático, pero también mensajes destructivos que no entienden el modelo agrario europeo se defienden en el seno de un modelo de sociedad. El sector agroalimentario europeo es sinónimo de seguridad alimentaria, de calidad de los alimentos y también de sostenibilidad ambiental o de bienestar animal en la producción. Estoy de acuerdo que todos estos retos tienen que implantarse con ritmos asumibles sin perder competitividad y rentabilidad, pero asumiendo de forma profunda que responden a los valores del modelo europeo. La PAC supone más de 47.000 millones de euros al año y cada año. Supone el 40% del presupuesto comunitario y cada ciudadano europeo destina 114 € al año de sus impuestos a mantener la PAC. Esto es posible porque forma parte del consenso europeo. Es posible porque la ciudadanía está de acuerdo en proteger y apoyar al campo, por lo que también tiene derecho a opinar y dialogar con el sector sobre como orientarla. En esto consiste aplicar la «Nueva Economía del Conflicto» de la que nos hablaba Antón Costas, otro de los magníficos ponentes del Congreso. Más Europa.