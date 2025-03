Reacciones a la defensiva

Hace ya más de una semana que la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares calificó como crimen machista el asesinato de Joana, de 79 años, el pasado día 19 de marzo en Puigpunyent, presuntamente a manos de su marido tras recibir un disparo de escopeta. Como ya saben, la excusa del suicidio pactado ofrecida por el esposo era una de las posibles líneas de investigación que se barajaron durante las primeras horas para esclarecer lo sucedido. Ahora ya sabemos que no fue así y que se trataba de un crimen machista.

Durante ese tiempo de prudencia, en espera del resultado de las investigaciones de la Guardia Civil, mantuve la cautela antes de clasificar como violencia machista este asesinato, pese a que el odio feroz de aquel disparo no podía sostener la supuesta compasión suicida, por llamarlo de alguna manera. Aun así, aguardé.

La sorpresa llegó cuando esa actitud precavida no la pude constatar en algunas personas del género masculino con las que me relaciono desde distintos ámbitos y, ante la posible clasificación de declarar oficialmente el crimen como machista, su reacción fue negar y aferrarse al argumento del suicidio pactado. Había pocas dudas. Se aferraban con voz calmada a que también había crímenes «de otro tipo», razonaban apoyándose en cualquier vacío explicativo propio de las primeras horas o, en el peor de los casos, a la supuesta enfermedad de Joana como motivación principal de su asesino, mientras que confundían términos dejando al descubierto su ignorancia en cuanto al concepto violencia machista. Eso sí, alguno alcanzó a decir que Benet «está loco». Todo ello aderezado con el miedica silencio del que observaba de soslayo el debate in crescendo. Cualquier hipótesis debía ser, sí o sí, la más válida, la más necesaria, la más lógica antes que la del crimen machista. Percibí un sentimiento de sentirse atacados por si ese asesinato se definía finalmente como tal. Había un empeño preocupante para que no lo fuera.

No lo entiendo ni lo entenderé. Entramos en un sereno debate, al menos en apariencia, que no hizo más que incendiarme. Un ardor causado por sus creencias, sus pensamientos y sus opiniones, mientras se expresaban desde una modulación verbal fría, sin gritos, como si estuvieran poseídos, iluminados y legitimados por su razón aplastante. Son personas agradables e instruidas, pero ¿qué deben temer cuando piensan así?

Esta es la verdadera amenaza que ofrece ese colchón tejido y compactado por personas aparentemente equilibradas y lógicas, supuestamente no dadas a extremismos o a actitudes abierta y profundamente machistas, que dan cobijo amortiguador a otras expresiones más extremas y negacionistas.

Afortunadamente, pude compartir esta experiencia con mi gran amigo, también instruido y moderado como aquellos, pero su reacción fue de absoluta repulsa, ya no sólo ante arrebatar por la espalda la vida a Joana, sino también por las expresiones de aquellos otros.

Mientras existan esos incomprensibles miedos y creencias invalidantes en algunas personas y, por el contrario, no haya más unanimidad para hacer frente a esta raíz podrida que nos sigue malnutriendo, siempre habrá fisuras a través de las que se cuelen esas violencias contra las mujeres.