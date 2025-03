La culpa metafísica

En el seu moment, el gran fenomenòleg de les Religions, Mircea Eliade, havia qualificat el llegat del cristianisme com la teologia de la «humanitat caiguda», perquè accentuava en demesia la culpa i deixava com a secundari altres temes que a hores d’ara són molt més rellevants que no pas l’adés esmentat. Probablement, això té molt a veure amb la interpretació que es feia del mite de la creació, el mite de l’«home caigut», que menja la poma i és expulsat del paradís, i que portarà sempre al damunt la seva culpa com un senyal ineludible; per tant, una visió força pessimista de la condició humana. Dita imputació serà anomenada pecat original o el pecat d’Adam i segons la teologia cristiana, romandrà per sempre com a quelcom inesborrable fins a la salvació definitiva en Jesucrist, el nou Adam, etcètera, etcètera, i altres etcèteres. Tal percepció, entre altres, ve discutida com a infantil per Mark Twain, en uns fragments inclosos en la seva autobiografia intitulada Reflexions contra la religió, en què concebia al Déu de l’Antic Testament com si fos un ésser humà sobrecarregat d’impulsos amb cara de vinagre, que no fa altra cosa que revelar la seva naturalesa reivindicativa, injusta, desmesurada, àdhuc venjativa. Des de la perspectiva literària és ben bé així, se’ns presenta una divinitat a l’estil del món grec que s’enfada aïradament si no es fa el que ell vol, un venjatiu nacionalista, que fa caure foc sobre els enemics, castiga i a l’instant se’n penedeix, i torna novament a castigar. Un Déu que sanciona en els fills i els nets la culpa dels seus pares fins a la tercera i quarta generació i més enllà. És, fent un paral·lelisme, com si nosaltres tinguéssim la culpa de les massacres que varen fer els conqueridors espanyols a Mèxic o a altres indrets del continent americà, la qual cosa va succeir quan nosaltres encara no hi érem en la ment de ningú. I després t’exigeixen que demanis perdó d’una cosa que no has fet. Com a acte simbòlic de bona entesa, no diria que no, però que caigui la culpa en nosaltres, és fer-ne un gra massa. Amb tot, cal corregir l’actitud de creure’ns que estem per damunt dels altres, una mena de superioritat ètnica. Naturalment, si Twain tingués la visió de Clive Staples Lewis, no passaria res, ja que ell només estava enfadat amb Déu per no existir. Actualment, parlar de culpa ja no s’adiu a la nostra mentalitat, ha esdevingut un terme despectiu que ens hem tret del damunt amb presses i que ens recorda temps passats que tenen a veure amb la manipulació de la consciència, car ens havia fet patir moltíssim fins al punt que hom s’obsessionava de manera malaltissa —escrúpols, deien—. Cal dir que els més joves no han viscut aquest sentit de la culpa que ens varen inculcar en altres temps, tot estava malament i tot era pecat, pura dèria. Pensar, era una temeritat; eren els altres que pensaven per tu. És clar, que ara ens caldria reflexionar més sobre el bé i el mal, des d’una visió més ontològica. Abans era excessiu, ara, potser és massa permissiu, fins al punt que fem qualsevol canallada i quedem tan amples. Això em fa recordar les paraules del pensador francès Paul Ricoeur quan va dir que la consciència de la culpa constitueix una veritable revolució en l’experiència del mal. Pareix que l’estima i el respecte que es mereix una persona ja no és el més important, la violació objectiva de la prohibició o donar via lliure a la venjança per aquesta violació, sinó el mal ús de la llibertat que es percep en la disminució interna del valor del jo. En nom de la llibertat —vet a saber quina—, hem fet autèntiques bestieses. Per això vull recuperar les paraules que va dir el filòsof Karl Jaspers quan va analitzar el sentit de «culpa metafísica», que es manifesta precisament quan realment som conscients del mal i de les injustícies que hi ha en el món, però sovint mirem cap a un altre lloc, ignorant els llaços de solidaritat que ens uneixen. Tots, d’alguna manera, som corresponsables de les injustícies que es produeixen en el món. Aquesta culpa metafísica té altres noms, forma part del que s’ha vingut a anomenar «pecat estructural» que ens ve pel naixement, en el qual participem vulguis o no. Sembla que la culpa és el producte ontològic de la finitud, que va més enllà de l’experiència tràgica de la vida. Tothom, d’alguna manera, intervé amb més incidència o no, en el canvi climàtic que desestabilitza el nostre temps estacional, l’acumulació de residus en la mar, l’explotació forassenyada dels nostres recursos naturals, les guerres d’aquí i d’allà, la contaminació que provoquen els nostres cotxes, avions, creuers, la fal·lera compulsiva de viatjar, la massificació turística, el capitalisme delirant, l’abús de poder i molt més. Mirem cap a un altre costat quan el que realment hem de fer no ho fem, no demanem a aquesta o aquella persona si necessita ajuda quan de fet sí que en necessita, tan sols ens aïllem en la nostra bombolla particular apujant el volum de la música dels nostres auriculars. Ben bé que veiem el que passa, però fem com si no passés res, tergiversem la realitat de les coses. I mira que tenim capacitat; tanmateix, girem el rostre cap a un altre lloc, no volem saber res. La culpa metafísica és, segons Jasper, la més miserable, la d’un món que agonitza i que som incapaços de fer l’esforç col·lectiu per a revertir tal situació. Ens cal el «cor inquietum» augustinià, aquell sacsejament sense el qual seríem incapaços de moure un dit, perquè la llei està escrita en el cor de l’ésser humà, només cal gratar una mica.