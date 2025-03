En el Malecón de La Habana, 2014. / ©PEDRO COLL

Mi padre disfrutó de una envidiable memoria. Aconsejaba ejercitarla, decía que era un músculo más, además de una valiosa herramienta. En sus últimos días de vida, cuando comenzó a perder la conciencia, en los ratos en que le acompañaba junto a su cama, podía imaginar cómo la infinidad de datos que durante su vida había ido almacenando y utilizando, en aquellos momentos finales estaban abandonándole de manera irreversible.

Documentar la memoria, a cualquier nivel, equivale a crear un legado para que las siguientes generaciones sepan mejor de dónde vienen.

Cuando tenía 22 años, Mahón 1937, en plena Guerra Civil, vivió una experiencia escalofriante. Un día, de madrugada, alguien aporreó la puerta de entrada del domicilio familiar. Unos tipos vestidos de paisano, junto a una camioneta, reclamaron su presencia. Mis abuelos presenciaron cómo metían a su hijo en la parte trasera del vehículo y se lo llevaban. Aquello tenía todo el aspecto de ser uno de aquellos ‘paseíllos’ tan habituales, en ambos lados de la España enfrentada, que solían acabar ante muros de cementerios o en cunetas anónimas.

Mi abuelo era funcionario del Ayuntamiento y él un estudiante de Derecho concentrado en su carrera. ¿Por qué aquel secuestro? Aquella noche acabó en un barco/cárcel, fondeado en cala Figuera, en el puerto de Mahón, hacinado junto a otros detenidos, en estancias convertidas en celdas. Durante unos días interminables fue presenciando cómo, de modo recurrente, iban seleccionando a compañeros de encierro y se los llevaban. No mucho más tarde escuchaban los disparos. Las ejecuciones sumarias se efectuaban en el mismo muelle, frente al buque. Al tercer día, sin recibir explicaciones, fue liberado. En el muelle le estaba esperando su padre, mi abuelo.

Doy un salto en el tiempo y el espacio y, en este elogio de la memoria recuperada, me sitúo en La Habana, en 1999. Un viaje en el que acompaño a mi amigo y colega Miguel Font, a quien habían hecho un encargo fotográfico sobre cubanos descendientes de mallorquines. (Cuba/Mallorca, 1999, LLeonard Muntaner Editor). En aquella investigación llena de sorpresas llegamos a conocer a un Fidel Castro Coll. Y también a una anciana nacida en la calle Caro de Palma, no recuerdo su nombre, viuda de un coronel condecorado que había acompañado a Fidel en la aventura guerrillera de Sierra Maestra. Su salud era delicada y nos recibió sentada en una mecedora, feliz de que la visitaran unos paisanos isleños. En medio de una corta y emotiva conversación, me miró de golpe a los ojos y preguntó, fuera de todo contexto: «¿Y Tula? ¿Vive aún Tula?». Me quedé helado. Yo tenía entonces un precioso ejemplar de Alaskan Malamute, de siete años, bautizada como Tula, que padecía una enfermedad crónica renal de mal pronóstico. Al llegar al hotel llamé a casa, pero todo estaba bien.

La última noche de la estancia en La Habana, nuestro conductor y asistente insistió en llevarnos a un antro peculiar, el Café Fiat, un turbio espacio de copas. Estaba a tope y tardaron algo en dejarnos entrar. Delante de la fachada acristalada deambulaban en circulo, como zombis, personajes muy averiados. Dos policías motorizados aseguraban el orden. Cuando nos tocó el turno, nos sentaron en una mesa próxima a otra ocupada por un grupo llamativo. Tres muchachos cubanos, adolescentes, uno de ellos visiblemente desmejorado, rodeaban a un tipo de mediana edad, español, vestido con impecables camisa y pantalón negros. En los anillos que lucía en sus manos, en la hebilla de su cinturón, las protagonistas eran góticas calaveras. Había pedido una botella de ron que estaban despachando a gusto.

Entre la clientela transversal que atiborraba la sala llamaba la atención un grupo de jóvenes sordomudos, gais (¡sí!), que interactuaban de manera divertida con gestos y sonidos guturales. Uno de ellos nos avisó del interés que despertábamos en una mulata ubicada a solo dos mesas de nosotros. Al ver que la mirábamos, se levantó veloz y acabó sentándose en las rodillas de Miguel, que casi desapareció de nuestra vista. Era una mujer voluminosa, de mirada invasiva e inquietante y facciones somalíes o etíopes. Aquello no fue a más, pero durante el tiempo que estuvimos en la cafetería, sometidos a una música más heterogénea que heterogénea, me di cuenta de que estaba siendo testigo de un espectáculo surreal y único. Y lo fijé a cal y canto en el disco duro de mi memoria. Al salir del Café Fiat lo hicimos a la vez que el español gótico y sus cuatro acompañantes adolescentes. Tomamos rumbos diferentes, ellos se perdieron por una de aquellas calles mal iluminadas.

En el vuelo de regreso, en la sala de embarque del aeropuerto, aquel individuo se sentó frente a nosotros, sin reconocernos. La Habana siempre es un pañuelo. Vestía traje oscuro, camisa blanca y cuello abierto sin corbata -nada de calaveras- sin olvidar el maletín que suele acompañar a todo white-collar worker que se haga respetar.