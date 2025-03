El pacto de Mazón activa la entente PP-Vox en Balears

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat. / CAIB

Partido Popular y Vox avanzan en la reconstrucción de los puentes rotos en España, también en Balears. De la reunión de Marga Prohens con la cúpula de la ultraderecha no ha salido ningún acuerdo, pero sí la voluntad de seguir negociando una salida al bloqueo en que está sumido el Govern, sin presupuesto y con la capacidad legislativa mermada por su minoría parlamentaria. Cuando todo está a punto de saltar por los aires, no decidir nada, salvo seguir hablando, al menos neutraliza la escalada de la tensión. Al margen de las cuestiones de fondo, se han sobrepasado límites intolerables en las formas. Los problemas reales de la gente necesitan soluciones, no el rosario de insultos y descalificaciones en que algunos han convertido el debate público. En un ambiente de máximo secretismo, sin imagen del encuentro ni comparecencia posterior, ambas partes han escenificado en Mallorca el interés mutuo por volver a la entente que rompió Vox, cumpliendo órdenes de Abascal. El líder de la ultraderecha sigue manejando los hilos del bloque conservador. Ha blindado a Mazón en Valencia y con él, ha arrastrado al resto de comunidades a la reconciliación, bajo la premisa de ‘presupuestos por ideario’, marcando el paso a un Feijóo que ha de conformarse con jugar las cartas que otros reparten.

Además de la reconstrucción, asuntos como la inmigración, el pacto verde, la vivienda y la lengua son los ejes de la agenda del reencuentro en Valencia, sobre los que ya están también trabajando en Balears los equipos de ambas formaciones, calculadora en mano y con la vista puesta en la aprobación del presupuesto. Marga Prohens, que destacó por la singularidad de ser la única presidenta popular investida por la ultraderecha sin darle cabida en su gobierno, aunque sí en su hoja de ruta, ha tenido en estas horas bajas sobre la mesa proposiciones de Més para cambiar de compañía, pero ha elegido cargar con la mochila reaccionaria de Vox para acabar de encarrilar la tortuosa legislatura. Recuperada la sintonía, toca detallar la partitura. En materia de inmigración, el discurso popular no dista mucho de la ultraderecha. Ambas formaciones rechazan acoger a los 59 menores migrantes no acompañados asignados a Balears para aliviar el drama humanitario que sufre Canarias. Frente al argumento de la saturación, oposición y organizaciones sociales recriminan que no haya capacidad de acogida solidaria en una tierra que recibe casi veinte millones de turistas y que se volcó en otras crisis como la de Ucrania. En el área educativa, Vera se afana en ampliar la oferta de red de centros con segregación lingüística como exige la ultraderecha, pese al escaso interés que ha generado en las familias y a las enormes carencias de una comunidad líder en abandono escolar y colista en clases de refuerzo. El desbloqueo al decreto de la vivienda, que pretende aliviar la emergencia habitacional facilitando la salida al mercado de 20.000 viviendas, la mitad a precios inferiores a 300.000 euros, se aventura inminente, con el PP dispuesto a llevar incluso más allá la liberación de suelo, tal y como reclama Vox. Una vía desarrollista que aplauden los promotores, que califica de “pelotazo” la oposición y que rechazan las organizaciones convocantes de la manifestación del próximo 5 de abril bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’. Vienen días clave para la continuidad de la legislatura y para el futuro de la comunidad. Como todo gobernante, Prohens ha de buscar la estabilidad de su ejecutivo, pero no a cualquier precio.