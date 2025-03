Carta abierta a Dani Alves

Dani Alves.

A veces, las sentencias dicen mucho más de quienes las firman que de quienes las protagonizan. Por eso, esta carta no es solo para Dani Alves. Es para todos los que se creen intocables. Y para todas las que estamos hartas de callar.

Querido Dani:

Enhorabuena. De verdad. No todos los días uno consigue salir absuelto después de haber sido condenado. No todos tienen esa suerte. Bueno… suerte, lo que se dice suerte, no. Porque esto no va de azar. Va de privilegio, de poder y de un sistema judicial hecho a medida para que tipos como tú duerman tranquilos.

Lo tuyo ha sido todo un caso de estudio. Podríamos titularlo: «Cómo ser millonario, famoso y salir impune en una justicia patriarcal y clasista sin que se te mueva un pelo de la barba.» Porque claro, Dani, sin padrinos estarías en la cárcel.

O quizás no, porque la violencia que se ejerce sobre las mujeres es la única violencia que se cuestiona y se justifica. Siempre hay alguna razón para dudar de nosotras, para ponernos en el banquillo incluso cuando somos las víctimas.

Mientras tanto, las cárceles siguen llenas de pobres, de quienes no pueden pagar abogados con corbata de seda. Pero tú no, Dani. Tú tienes todo eso. Y además tienes un sistema que, cuando duda, siempre duda de ella. No de ti.

Y sí, tú, el de las cinco versiones. El de los «no me acuerdo», «sí pasó pero fue consentido», «no pasó», «bueno, sí pasó pero fue otra cosa». El mismo que, a pesar de contradecirse más que un mal guion, ha salido airoso. Qué casualidad, ¿no?

Ella, en cambio, mantuvo una versión coherente y sostenida a lo largo de todos los interrogatorios, sin fisuras, sin contradicciones.

Y no estaba sola: pruebas clave respaldaban su testimonio. La declaración captada por la cámara corporal de un agente, justo después de los hechos, mostraba a una mujer en estado de shock. El informe forense confirmaba signos compatibles con una agresión. El ADN de Dani Alves estaba presente en la escena. Y las grabaciones de las cámaras de la discoteca coincidían con el relato que ella dio desde el primer momento.

Pagaste un millón de euros para salir, y ahora ya te han blanqueado. Te han devuelto la alfombra roja y el pasaporte. El sistema te ha guiñado un ojo y te ha dicho: «tranquilo, que esto se olvida». Pero ¿sabes qué, Dani? No, no se olvida. Porque no estamos solas. Porque nosotras sí nos acordamos. Y porque lo que gritamos en las calles, «hermana, yo sí te creo», es una rebelión. Es una forma de sostenernos frente a esta maquinaria que os protege a vosotros, siempre a vosotros.

Así que sí, Dani, tú a lo mejor no te das cuenta. Tú y los tíos como tú, tan acostumbrados a que el mundo os ría las gracias y os excuse los abusos, ni siquiera sois conscientes del daño que causáis.

Pero las tías sí lo sabemos. Sabemos cuándo un tío es chungo. Se huele, se nota. En cómo miráis. En cómo os movéis. En cómo os creéis con derecho a todo, incluso a acceder a nuestros cuerpos sin permiso. Y tú, Dani, eres uno de esos tíos. Chungo.

Así que disfruta de tu victoria legal, que no es moral. Porque aunque el sistema te proteja, no necesitas que te condenen para que sepamos perfectamente quién eres. Y no vamos a callar. Ni a olvidarlo.

Con todo el desprecio que el patriarcado nos obliga a disimular.