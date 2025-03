¿Comprar la calma atlantista?

Una amiga me escribe, preocupada, para saber si debe preparar el kit de supervivencia que ha recomendado la UE. También en otros sitios me preguntan: «Tú que sabes de esto... ¿debemos hacer caso?».

Mi respuesta rápida es no. No estamos en peligro inminente de entrar en una guerra directa y física. Los países industrializados ya no entran en guerra al estilo clásico, declarándola formalmente. Esto implicaría movilizar a las tropas e invocar las llamadas leyes de la guerra: convenciones internacionales que recogen derechos y obligaciones de los estados en tal situación. Hoy los estados optan por guerras no declaradas, sorteando -ignorando- las obligaciones internacionales y cruzando líneas rojas, incluso nacionales. Predominan las guerras blandas -económicas, políticas, energéticas o cibernéticas-, ante las cuales los ejércitos sirven de poco.

Frente a estas amenazas, ¿sirven las llamadas a la autoprotección? Las medidas individuales ofrecen una protección muy limitada, pues los efectos reales de un apagón cibernético, energético o de infraestructuras superan ampliamente el ámbito doméstico. Pocas personas pueden disponer de una chimenea, un almacén de leña, generadores, combustible o una despensa suficiente y seguramente sería insuficiente para muchas de esas crisis. Es por eso que los países necesitan estrategias de seguridad nacional, que abarquen a toda la sociedad, basadas en un análisis riguroso de riesgos (posibles pero poco probables) y amenazas (posibles y probables), y que establecen prioridades. En lógica nacional, España debería centrarse en reforzar la ciberseguridad, la seguridad energética y la autonomía económica. Pero en un mundo globalizado no existen actores plenamente autónomos y España forma parte de numerosos tratados y, sobre todo, de la UE y de la OTAN. Cada país se ve obligado a conjugar sus prioridades y encontrar un equilibrio con las que se marcan desde los organismos interestatales.

El regreso de Trump ha sacudido este equilibrio, amenazando con deshacer la Alianza Atlántica. Su bravuconería no se dirige a Pekín o Moscú, sino a Canadá, México y la UE: actores que combinan realpolitik e idealismo transnacional. Europa ha invertido en bienestar, sí, pero también en defensa. No ha dejado de fabricar armamento ni de modernizar sus fuerzas armadas, ni de participar en misiones internacionales, algunas a petición de EEUU. Si la Comisión Europea cree que ante líderes imperialistas que desprecian el orden internacional la respuesta es el rearme, deberá explicar y detallar muy bien el debate:

¿Qué amenazas reales enfrenta la UE? ¿Son abordables por vías políticas, diplomáticas o económicas? ¿Qué capacidades defensivas se necesitan y con qué límites? ¿A quién se comprarán y con qué finalidad?

Generar un clima de miedo para lograr aprobación social rápida no solo es tramposo, sino ineficiente. Adquirir recursos apresuradamente solo para mostrar la factura a Washington es un despilfarro que ni la troika más neoliberal aceptaría. Trump se irá en cuatro años; el gasto en armamento que decidamos hoy, no.