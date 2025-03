Lo que está por venir

La ofensiva trumpista contra el Poder Judicial norteamericano no tiene precedentes en la historia de EEUU. La más radical trae causa de la invocación de una descocida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que el aprendiz de dictador utilizó para deportar, en contra de la orden del juez de D.C, James E.Boasberg, a presuntos pandilleros venezolanos atados con bridas y tratados como animales. La simple invocación de una ley de 227 años de antigüedad acredita la desesperación de la medida al no encontrar base jurídica en la legislación moderna. Pero más terrorífica es la justificación del Fiscal General para incumplir la orden: «Son terroristas extranjeros. El presidente los ha identificado y la orden de Boasberg es una intrusión en la autoridad del presidente». Trump lo elabora menos y escrito en mayúsculas para que lo entiendan los niños: «ESTE JUEZ LUNÁTICO DE LA IZQUIERDA RADICAL, UN ALBOROTADOR Y AGITADOR QUE FUE TRISTEMENTE NOMBRADO POR BARACK HUSSEIN OBAMA, NO FUE ELEGIDO PRESIDENTE». No puedo insertar en el artículo risas enlatadas. Se siente.

Me olvidaba comentar que Boasberg presidió asuntos claves en la investigación del intento del golpe de estado de 2020 a manos de la turba MAGA e investigó los papeles secretos que Trump se llevó y tenía tirados en el suelo de su cuarto de baño de Mar a Lago. Los debía leer en sus momentos de más concentración. En los que otros leen el Marca o el As.

Quería promover un impeachment en el Congreso para destituir al juez, a sabiendas que lo perdería en el Senado porque le faltarían 7 senadores (la ratificación requiere mayoría de dos tercios del Senado). Por tanto, impulsa una ley para prohibir que las resoluciones judiciales tengan alcance federal, como han tenido hasta ahora. Maniobra similar a la de Erdogán al encarcelar a su gran rival político, el alcalde de Estambul, Ekrem Imagoglu, y retirarle su título universitario. Condición necesaria para poder volver a presentarse a otras elecciones. Pero no es el único juez al que quiere destituir Trump. De momento son cuatro, en menos de tres meses de su infausta legislatura.

La intimidación y persecución también alcanza a los abogados que representaron a los demócratas en las investigaciones y denuncias de su anterior legislatura. Hasta el punto de que los demócratas no encuentran letrados que les quieran representar en nuevas acciones legales. Y tiene sentido, porque Trump ha firmado una orden ejecutiva para que el Fiscal General persiga a los abogados «que participen en litigios frívolos, irrazonables y vejatorios» contra su administración. La vaga redacción jurídica, susceptible de todo tipo de interpretaciones, invita a perseguir a cualquier abogado que pretenda demandarle por sus, hasta ahora, muchos delitos que serán objeto de otro artículo.

Lo preocupante es el «efecto contagio». Porque todo, lo bueno y lo malo que pasa allá, llega a Europa. Me refiero a lo importante. A las restricciones de derechos y libertades; a la quiebra de separación de poderes; a la destrucción de los contrapesos institucionales; a la persecución del diferente invocando leyes del siglo XVIII; a la criminalización del inmigrante y al racismo institucional (la Casa Blanca ha retirado el español de todas las webs oficiales); al cierre forzado de medios de comunicación (Voice of América, Radio Free Asia, Europe y Radio Liberty, de momento); a la censura de opinión independiente (Washington Post); o a la banalización y justificación del mal. Y esto último es lo más peligroso.

Me refiero al beneplácito de Trump a lo que significará la reciente creación de Netanyahu: «La Oficina de Emigración Voluntaria para los residentes en Gaza interesados en reubicarse en terceros países». Sólo el nombre da náuseas. Y como publiqué en Diario de Mallorca el 12 de diciembre de 2023, el objetivo no es otro que expulsar a los palestinos al desierto del Sinaí para anexionarse Gaza y Cisjordania. Una limpieza étnica para rematar un genocidio. O en palabras de Netanyahu, «acabar el trabajo». Obviamente contará con el apoyo de todos los admiradores con asiento y sueldo de 9.000 euros más 4.600 para gastos generales del Parlamento Europeo.