Ser o no ser ‘woke’

Llegesc que woke, la desqualificació que Donald Trump dedica a tots els que li duen la contra, significa "despert". Començà a emprar-se per alertar contra els prejudicis i la discriminació racial. Més endavant, fa poc menys de quinze anys, la paraula amplià el significat per abastar a individus amb una certa consciència sobre les desigualtats socials, les injustícies racials, el sexisme o el respecte als drets dels homosexuals. Primer el Partit República dels Estats Units i després, per imitació, la ultradreta de molts indrets d’Europa, transformà woke en un insult, en menyspreu vers qualsevol idea considerada progressista pels gurús mediàtics i polítics de la plutocràcia.

Els anglicismes no s’han d’utilitzar quan es poden substituir per paraules de l’idioma propi. Quan, per exemple, es pot emprar solidari. Però si ser woke suposa mostrar respecte cap aquells que pensen diferent i no combatre aquestes idees amb desqualificacions, sinó amb arguments. Si ser woke s’interpreta com entendre les raons que mouen a milers d’afectats per la violència o la pobresa a cercar una vida millor a occident. Al cap i a la fi, és el mateix que feren els nostres avantpassats i els dels, per posar un exemple, estatunidencs. Si ser woke és creure en compartir un poc. No es tracta de comunisme, ni tan sols del cristianisme primigeni, tan sols que els que acumulen de sobra per viure cent vides, paguin un poc més en impostos perquè aquells que sols posseeixen béns per una existència, la gaudeixin amb dignitat. Si ser woke és una defensa de què els retalls i les reformes socials, de vegades imprescindibles, es facin amb bisturí en lloc d’amb la motoserra de Javier Milei i Elon Musk. Si ser woke suposa acceptar que no existeix la veritat única i excloent i estar disposat a escoltar les altres; respectar els homosexuals de tota mena o ser capaç de demanar disculpes.

Si ser woke és ser patriota de les persones i no d’himnes i senyeres. Si ser woke és defensar que els béns que ens dona la terra s’han d’usar amb moderació i pensant en les generacions futures. Argument aplicable a Mallorca, la terra que mai fou pobre i que ara volem que deixi de ser terra per convertir-la en ciment. Si ser woke és propiciar que les oportunitats educatives i d’accés a la cultura han de ser iguals per a tothom i propiciar l’ascens social dels que s’ho mereixen. Si el woke vol una sanitat que serveixi a tots els que la necessitin i no només als que se la poden pagar…

Si ser woke són aquestes petiteses, la paraula mai serà un insult. Serà un elogi que omple de satisfacció a qui el rep. Caldrà acceptar de bon gust la seva entrada en el diccionari. Friedrich Nietzsche fa dir a Zaratustra: "I vaig veure venir una gran tristesa sobre els homes. Els millors es cansaren de les seves obres. Una doctrina es va difondre, i al seu costat corria una fe: ‘Tot és buit, tot és idèntic, tot fou’".

El trumpisme i els seus imitadors volen fer creure que tot és un desastre i que es necessiten els superhomes per generar una societat nova. Prediquen que els seus valors són els únics que ens poden guiar vers aquest món ideal. Això ja ho han provat dictadors de tota mena. D’esquerres, de dretes i sense ideologia. La història demostra que només han portat més desgràcies, sang i destrucció a la terra. Per això, enfront dels profetes de l’autoritarisme i el lideratge excessiu com a via de salvació, cal defensar els valors de la vella democràcia, inclosos aquells que els nous profetes consideren woke.