Mil tres-centes

L’assassinat de Joana B. J. a mans del seu marit, Benet M.O., el passat 19 de març a la localitat mallorquina de Puigpunyent, suposa l’assoliment de l’esgarrifosa xifra de 1.300 dones assassinades a l’Estat Espanyol des que l’any 2003 es va iniciar el recompte de les víctimes de la violència masclista com a tals. Això vol dir que si ens remuntàssim enrere en el temps probablement quadriplicaríem o quintuplicaríem aquesta xifra, que sens dubte encapçala l’estadística de la vergonya quant a atemptats a la integritat de les dones, ja que -recordem-ho, una vegada més- en la immensa majoria dels casos la raó última de l’assassinat no és altra que el fet de ser dones que no s’han volgut plegat a la voluntat o caprici dels seus companys, no n’hi havia d’altra.

Sobre les característiques d’aquest nou vil crim en va parlar Àngels Fermoselle en un magnífic article publicat en aquest diari el passat 24 de març on, sota el títol «Joana era de aquí», desgranava tota la seqüència del que ja ve a ser tristament habitual en aquest tipus d’episodis: un home exquisit i amable en el tracte amb els seus veïnats, però un vertader energumen, per no dir un monstre, en allò referent a les relacions amb la seva dona i els seus fills, als que maltractava i/o ignorava amb una supèrbia del tot insultant. Un infern, en definitiva, que és el mateix infern que -tampoc ho oblidem- estan patint ara mateix moltes dones en les seves llars, dones a les quals no som capaços de protegir com a societat, en part perquè alguna cosa falla en el sistema però també a causa del silenci i l’aïllament que sovint envolten la seva dissortada existència.

Tot i la magnitud de la tragèdia, àmpliament comentada als mitjans de comunicació, a penes una dotzena de persones vàrem reunir-nos el passat divendres 21 de març a la plaça d’Espanya de Palma per expressar el nostre dol i la nostra indignació davant l’assassinat d’una altra dona a la nostra Comunitat Autònoma. Em va costar molt d’entendre aquesta manca d’empatia social envers na Joana, francament, no hi podia donar passada. No sé què va fallar, davant l’escassa resposta de la convocatòria que va fer el Moviment Feminista de Mallorca. L’única cosa que sé és que no podem davallar els braços ni molt menys llançar la tovallola, davant les agressions masclistes que no cessen. És un deure de tots: en primer lloc, de les administracions que han de vetllar per la protecció de les víctimes d’aquesta violència execrable, sense escatimar esforços ni recursos; i en segon, però no menys important, de tota la ciutadania, és a dir, de les dones i els homes que creim que una societat lliure d’abusos i agressions és imprescindible per garantir la convivència i la democràcia.

Mil tres-centes dones assassinades és una xifra intolerable, es miri com es miri. Tal com es va assenyalar oportunament en la lectura del text previ al minut de silenci de l’esmentada concentració, són molts els fills orfes o desemparats que hi ha al darrere, les famílies destrossades per sempre més, els vincles d’amistat definitivament romputs. I tot, insistim-hi, per l’odi misogin i la covardia d’uns homes que es resisteixen a acceptar quelcom tan evident com que neixem iguals en drets i oportunitats, baldament segles d’opressió i ignomínia masclistes s’hagin entestat a negar-ho de manera infame.