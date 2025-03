Los ditirambos al puto amo

Se celebró el pasado fin de semana el congreso del PSIB-PSOE, del que no surgió ni una idea original con la que intentar revertir el dominio conservador en las principales instituciones de las islas. Tampoco surgió del mismo ningún nuevo liderazgo partidario, sólo la renovación búlgara del de Armengol, una lideresa derrotada en las urnas en 2023 tras su fracasada gestión de ocho años al frente del Govern. Recordemos, la gestión de Armengol en la pandemia estuvo jalonada de episodios poco edificantes. Desde el escándalo de la compra de mascarillas defectuosas a la trama de Koldo García, el antiguo portero de puticlub, escudero de Sánchez, porteador de catálogos de prostitutas (cariño, te tengo informada de todo) por 3,7 millones de euros; la transgresión de las normas con las que limitaba las libertades de los ciudadanos (el episodio del bar Hat); o el saltarse el turno de vacunación por parte de dirigentes del PSIB. Su gestión en el Govern fue presidida por el nepotismo con el que favoreció a sus amigos, como con el nombramiento del matrimonio de Patricia Gómez y Juli Fuster en la conselleria de Sanidad o el de Gual de Torrella en la Autoridad Portuaria. Practicó el clientelismo que desvelaron las grabaciones de la Guardia Civil de sus mensajes con Joan Gual a propósito de la adjudicación de las concesiones administrativas a los clubes náuticos de Palma y Ibiza. Uno de los mayores escándalos fue la prostitución de menores en el CIM de Catalina Cladera para el que se negó a aprobar una comisión de investigación parlamentaria. Su nacionalismo y su apego al poder la llevó a justificar la exención del catalán para los sanitarios y a los dos días desdecirse de sus palabras, arrinconada por Més. Para ella es más importante que el médico hable catalán que te cure del cáncer, si habla sólo español. Proyectos maravillosos como el que nos vendió, como el tranvía al aeropuerto han pasado al sueño de los justos. Su gestión al frente del partido ha derivado en condenas judiciales como la ilegalidad del rescate del túnel de Sóller. Su sectarismo quedó evidenciado al reinventar a su conveniencia nacionalista la historia del PSOE en Balears a partir de 1974. O al construir un relato edulcorado de su propia gestión y del fallecido Antich en el que se omiten los cientos de millones de euros de indemnizaciones que tenemos que pagar por las descalificaciones urbanísticas. O el pacto político con la corrupción de la Unión Mallorquina de Maria Antònia Munar que posibilitó la presidencia del Govern para el algaidí y la del CIM para la propia Armengol, del que se derivaron escándalos de corrupción de todo tipo, como los de Can Domenge y de la primera línea de la fachada de Palma por el que los palmesanos hemos tenido que pagar cientos de millones de indemnización a los titulares de los derechos de edificación.

Esta es la dirigente que, tras perder las elecciones de 2023 fue recuperada por Pedro Sánchez y los independentistas catalanes para presidir el Congreso. Tiene la osadía de reivindicarse denunciando la precaria situación de saturación turística y de escasez de vivienda en nuestra comunidad a la que el Govern de Prohens supuestamente no hace frente. La realidad es que, sin mengua de las responsabilidades que gravitan sobre la gestión del PP, que las hay, la situación en Balears en esas materias es, en buena parte, resultado de los ocho años de gestión de Francina Armengol, que quiere aparecer ahora ante los ciudadanos con una trayectoria de servicio público sin mácula. Para nada, es la de siempre, graduada cum laude de sectarismo en la poltrona de la presidencia del Congreso desde donde ha ejercido de marioneta de Sánchez, atenta a las instrucciones del autócrata sobre el funcionamiento de las sesiones parlamentarias, donde su último logro ha consistido en la eliminación ilegal de dos enmiendas del Senado, ajena a cualquier deber de imparcialidad del cargo.

Pero la actuación estelar de Armengol no ha sido ni en el CIM, ni en la presidencia del Govern, ni en la del Congreso, ha sido el pasado fin de semana ante el puto amo. «Hemos aprendido de ti a luchar; eres la voz de todos los demócratas, de todos los socialistas, un referente para luchar por la paz y el diálogo». Dirigiéndose al auditorio: «Puedo decir muchas cosas de él, todas buenas; es la persona más valiente que he conocido, la más querida, solidaria, talentosa y con capacidad de resistencia».

No recuerdo ditirambos tan sentidos e inflamados en ningún discurso político en un país democrático. Sólo se echó en falta que entre el coro de delegados del PSIB hubiera alguno/a que sucumbiera a la emoción del momento y abrazara a Armengol como se abraza a una madre redentora que da sentido a la vida. Sánchez no levitó, aunque su apostura alcanzó la altura del Montblanc a ojos de Armengol, que, desde la planicie le miraba con ojos arrobados. Hombre, que sea Sánchez la voz de todos los demócratas es algo cuestionable cuando se le pilló, en el comité federal que le apeó de la secretaría general, embuchando papeletas de voto en una urna detrás de una cortina. Que lo sea por entregar el Sáhara a Mohamed VI sin consultar a su propio Gobierno y al Parlamento, un vergonzoso desatino más de Armengol. Que lo sea por gobernar sin presupuestos, una anomalía democrática. Que lo sea de todos los socialistas, también; arrinconar a Felipe González en la fachosfera quizá sea excesivo. Más que un referente por la paz, ha sido un referente para Hamás. Llamar valiente a quien huyó de los ciudadanos en Paiporta, al denominado galgo de Paiporta, parece un pelín exagerado. Que sea el más querido, cuando no puede salir a la calle porque le insultan, es un contrasentido. Será el más querido por los beneficiados por su corrupción, en su entorno familiar, en su Gobierno y en su partido. Que sea el más solidario quien, cuando la dana, dijo aquello de que «si quieren ayuda que la pidan», rechina algo. Que sea el más talentoso quien plagió su tesis doctoral, supone un grave error de juicio moral por parte de la aduladora. Sobre su capacidad de resistencia, ahí sí que hay que convenir que algo hay; pero yo lo llamaría voluntad de poder, una voluntad que no reconoce límites, ni legales ni morales; al precio que sea; a costa de lo que sea; a costa de la ley, a costa de la Constitución, a costa de la democracia misma, a costa de todos y cada uno de nosotros. Armengol no es la tercera autoridad (auctoritas) del Estado, sólo la tercera vergüenza, tras las de Sánchez y Conde Pumpido.