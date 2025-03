Lorenzo tiene un cazo. No puede desprenderse de él. Lo acompaña día y noche. Hace mucho ruido, se le atasca en el camino y a la gente, el cazo de Lorenzo, parece molestarle. Lorenzo tiene un cazo, lo que no significa que Lorenzo sea un cazo. Sin embargo, la sociedad no hace más que señalar al cacharro impertinente como si él solo fuera eso, un mamotreto ruidoso e irritante. Por lo que un día, Lorenzo decide esconderse dentro del trasto. Para volverse invisible. Y lo consigue.

¿Sabía usted que todos, en mayor o menor medida, arrastramos un cazo? Sí. Puede ser visible, como una dificultad física o comportamental, o invisible a ojos ajenos, como las emociones o los pensamientos. Habrá momentos en los que podrá ser funcional y que su yo social no se vea cuestionado. Y otros en las que el maldito cachivache, más que un chinchoso cacharro, sea un altavoz que evidencia sus dificultades. Llegados a ese punto, como le sucede a nuestro amigo, querrá esconderse de los otros y de sí mismo. Eso sucede cuando nos identificamos con el cazo. Cuando una persona tiene gripe no le decimos que es un griposo, ¿verdad? Sino que tiene gripe. Punto.

Cuando alguien tiene un tumor no nos referimos a esa persona como cancerígena, sino como alguien que tiene cáncer. En cambio, cuando cualquiera padece una discapacidad sí lo señalamos como un discapacitado. No lo entiendo. Y no, no me vale que la gripe o el cáncer sea algo que puede remitir y la discapacidad no. Da igual. Un ser humano es mucho más que una discapacidad. Eso es algo que tiene, no algo que deba definirlo, porque si lo reducimos a eso, entonces estaremos concentrando toda su esencia a un cazo. Y tú y yo, y cualquiera de nosotros, somos mucho más que un cazo. El cazo de Lorenzo (Editorial Juventud) es un álbum ilustrado que nos habla de la importancia de abrazar -y aceptar- la diferencia. Nos invita a ser esa persona que, en lugar de señalar el cazo, le cose una bolsita a Lorenzo para que pueda guardarlo y le facilite su desarrollo.

Y le enseña a jugar, a saltar y a caminar por el mundo sin que su cazo le impida avanzar. El libro nos brinda la oportunidad de ver qué puntos fuertes tiene el cazo, con el fin de poner el foco en lo que uno puede potenciar y no tanto en aquello que lo limita. A veces solo basta con que una persona nos mire a los ojos y nos vea por dentro para olvidarnos de todo aquello de lo que no podemos deshacernos. Una sola mirada puede hacer que pasemos de ser un cazo a tener un cazo. ¡Y qué peso nos quitamos de encima cuando nos miran bien! No sé qué clase de observador quiere ser usted, ni cómo se maneja con su cazo. Yo sí tengo claro dónde colocar el mío y cómo mirar -o no mirar- el de los demás.