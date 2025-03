Pagar cincuenta mil euros para aportar un coche a los atascos perpetuos es la versión contemporánea del heroísmo. Si la marca elegida es Tesla, de los Musk de toda la vida, se asciende otro peldaño hacia el martirio. Quienes se niegan a adquirir este vehículo eléctrico por motivos ideológicos, deben aportar antes el estado saneado de su cuenta corriente, para evitar el zorruno «no me compro un Ferrari verde por respeto al futuro del planeta». El dueño de la empresa y copresidente de Estados Unidos ya ha denunciado «un nivel de violencia de locura» contra sus productos, en las calles y en los concesionarios. Los más suspicaces se plantearán si el hombre de los quinientos mil millones se ha metido en política para ocultar la pérdida de liderazgo y de mercado frente a sus competidores chinos.

Aunque Trump insista, Estados Unidos no consigue ser una realidad ajena. Circulando sin rumbo por una capital de provincias, te encuentras aparcado un Tesla muy particular, porque su matrícula recentísima delata que ha sido adquirido con Musk al frente de la Casa Blanca. Vaya por delante la absoluta inocencia de un coche que, como artefacto cada vez más inteligente, no queda claro que votara a su creador. Recuérdese a tal efecto la rebelión de los replicantes contra la Tyrell Corporation en Blade Runner.

Comprarse un Tesla en tiempos de Musk es el mayor y más caro compromiso político que puede asumirse. Dan ganas de esperar a que comparezca el propietario del vehículo aparcado, para indagar si su motivación fue política o medioambiental, y para aplaudirle en caso de que ofrezca la respuesta apropiada. Bajo los designios imperiales de Trump, este vehículo no solo ocupa un espacio como todos sus congéneres, también invade un país. Se yergue, o mejor se tiende, como un desafío. No solo en exhibición de la supremacía norteamericana sino, sobre todo, para demostrar que el ser humano es el único animal que cree que el coche eléctrico revertirá el cambio climático.