«Es fatal entrar en una guerra sin la voluntad de ganarla». Douglas MacArthur. Militar norteamericano. El más condecorado: general de cinco estrellas y mariscal del primer ejército de la Filipinas independiente. Participó en la I y II Guerra Mundial.

Desde que mr. Trump se ha erigido en el paladín de los líderes democráticos mundiales - Putin, sin ir más lejos - , los líderes del Viejo Continente ( desde Otto von Bismarck, el último concepto es un oxímoron, pero sigamos el artículo ) empalidecen. Se imaginan el mapa que un día ya advirtió Winston Churchill tras la Conferencia de Yalta: una Europa dividida, apéndice la una de la extinta URSS. La otra, culto «divertimento» de las élites norteamericanas. Sin llegar a ser el «patio trasero» que un día fueron (o aún son ) México o Panamá para la Secretaría de Estado norteamericana.

¡A las armas, a las armas! Es la gran contraseña. Curiosamente, no nos han explicado demasiado bien contra quién nos debemos preparar para una hipotética conflagración. O debido a qué amenazas debemos gastar ochocientos mil millones de euros. Si el enemigo viene de más allá del Don, a septentrión del Estrecho de Gibraltar, al cruzar el Himalaya o - todo es posible - si proviene del otro lado del Atlántico. Un dinero no menospreciable: con este montante se podrían construir - hablando siempre a un nivel aproximado - ocho mil hospitales de alta tecnología, el mismo número de universidades y,(en estricto coste de obra) ochenta millones de apartamentos sociales de unos ochenta metros cuadrados. Por no hablar de una conexión continental real y no sobre el papel. Al ejecutar una red ferroviaria paneuropea de alta velocidad. La web de ADIF informa que de promedio, cada kilómetro de construcción del AVE sale a 18,5 millones de euros el kilómetro. Hagan números. O conseguir una Europa casi autosuficiente desde el punto de vista energético: a dos millones el aerogenerador de dos megawatios de potencia. Por no hablar de las placas solares de alta capacidad energética: a mil euros la unidad de un metro cuadrado. Por cierto: el festín lo paga usted, por si no lo sabía.

Pero no: conceptos como la Sanidad, Saber, Cultura, Suficiencia Energética o Emergencia Habitacional quedan a un lado cuando se habla de rearmarse hasta los dientes. A ser posible, con tecnología europea. Curiosamente, se empieza a cometer esta escalada armamentista cuando desde Bruselas se llega a la conclusión de que la República Popular China está a punto de provocar el cierre de uno de los principales motores económicos de la Unión: las factorías de automóviles . Especialmente, las alemanas, francesas e italianas.

E, imitando a Adolf Hitler en la Alemania de los años treinta del pasado siglo, pone a disposición de las grandes corporaciones automovilísticas ingentes cantidades de dinero público. No para modernizarse e investigar cómo fabricar mejor, que también. Sino para manufacturar tanques, vehículos blindados de transporte de tropas o de asalto. Esto, en una Unión Europea que, en teoría, prohibe las ayudas directas a las empresas. Todo para no poner el letrero de «cerrado por quiebra». E ir a Concurso de Acreedores.

Incierto futuro aguarda a la ciudadanía europea. Con unos presuntos impuestos especiales para el rearme que pagar. Menos derechos sociales - como dice Alvise, la «fiesta» debe sufragarse sacando la tijera y no con loterías - y, es una posibilidad más que tangible, un recorte en la calidad ( que no cantidad ) de alemanes, ingleses, franceses e italianos en sus vacaciones. En clave turística, la temporada 2026 puede ser diferente a la 2025. Tanto en número de visitantes como en los contratos que los operadores puedan poner sobre la mesa a los hoteleros españoles. Pero eso, ya es otra historia. Y - quién sabe - quizás no haya temporada turística, podríamos estar en guerra, estrenando las armas de la previsora «frau» von Leyden. Un acierto contar con ella.

Suscríbete para seguir leyendo