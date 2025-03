La mentida històrica del senyor Galmés

Llorenç Galmés. / DM

La gran mentida del president Galmés i del seu govern al Consell de Mallorca ha quedat al descobert amb la liquidació definitiva del pressupost de 2024. Quan va presentar els comptes, Galmés va presumir d’haver aconseguit el pressupost més gran de la història del Consell, prometent solucionar tots els problemes dels mallorquins i mallorquines. Però la realitat ha destapat una mentida escandalosa: més de 120 milions d’euros han quedat sense executar, deixant clara la incapacitat absoluta de la seva gestió.

Des del grup socialista ja vam advertir que el pressupost era fum, sense propostes concretes, sense iniciatives noves i marcat per un preocupant biaix ideològic imposat per Vox, el seu soci ultradretà. Ara, la realitat confirma clarament les nostres advertències: aquest govern no ofereix ni gestió ni solucions, només propaganda buida i promeses incomplertes.

La manca d’execució pressupostària a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials és històrica, arribant a xifres rècord, especialment en inversions essencials per a Mallorca. Projectes imprescindibles destinats a atendre persones grans dependents o persones sense llar només s’han executat en un 6%, abandonant milers de persones en llistes d’espera interminables, atrapades en situacions cada vegada més precàries i urgents.

Amb els més de 120 milions d’euros que han quedat sense gastar, es podrien haver construït diverses residències noves per a persones grans dependents, finançat programes d’habitatge digne per a centenars de famílies en risc d’exclusió o millorat considerablement els serveis socials bàsics. Aquest govern ha abandonat clarament les famílies més vulnerables de Mallorca. Ha retallat dràsticament les ajudes socials en més del 56% des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, eliminant suports imprescindibles per a més de 60.000 famílies. Això no és gestió, sinó abandonament deliberat i negligència institucional.

La seva incapacitat administrativa també ha provocat que Mallorca perdi oportunitats molt valuoses de finançament europeu destinades a projectes municipals estratègics, infraestructures essencials i digitalització. Els fons europeus que podrien estar transformant i modernitzant Mallorca estan paralitzats o directament perduts per la incompetència demostrada per aquest govern. Resulta especialment indignant que, malgrat aquesta incapacitat manifesta per gestionar els seus propis recursos, el senyor Galmés dediqui gran part del seu mandat a reclamar constantment més diners a altres institucions, especialment a l’Estat.

El senyor Galmés, més pendent de cuidar la seva imatge i gastar en publicitat institucional que no pas de resoldre els problemes reals de l’illa, ha prioritzat la despesa en comunicació i òrgans polítics mentre aplicava retallades en àrees essencials com la política lingüística, cultural, mediambiental i en la lluita contra la violència masclista. Aquesta greu contradicció entre el que es va prometre i el que finalment s’ha fet evidencia clarament la manca absoluta de compromís amb les necessitats reals de Mallorca.

El Consell de Mallorca ha tornat a caure en la irrellevància, incapaç d’abordar amb determinació i eficàcia els problemes que afecten els seus ciutadans i ciutadanes. La seva gran mentida pressupostària no només reflecteix incompetència, sinó també un profund desinterès per les persones que més ho necessiten.

Mallorca no mereix aquest engany ni aquesta gestió basada en la mentida. Els mallorquins i mallorquines necessiten i mereixen un govern autèntic, eficaç i compromès amb el seu benestar, exactament el contrari del que han rebut durant aquest mandat.