De Maffeo a Alexia

Pablo Maffeo, con los colores del Kunisports. / Kings League.

En las últimas horas he visto dos manifestaciones de sendos futbolistas que me han sorprendido de manera diferente. Una es de Pablo Maffeo, futbolista del equipo masculino del RCD Mallorca; la otra: Alexia Putellas, integrante del conjunto femenino del FC Barcelona.

Por orden cronológico empezamos por el lateral derecho del Mallorca. Me ha sorprendido, ignoro si gratamente o desde la perplejidad, sus declaraciones al programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE: "Si estoy en casa, no veo ni fútbol ni deportes en televisión. Los practico todos pero no los veo. Me pongo series, o películas...".

¿Es ilegal? En absoluto. ¿Es feo? Sería muy fácil hacer un juego de palabras con su apellido. No lo haré, pero al menos resulta raro. Un futbolista al que no le gusta ver en televisión el deporte del que vive y come. Y sigue: "Es que si estoy en casa y juegan Manchester City ante el Inter de Milán... no lo veo".

Primera conclusión: Maffeo se ahorra pagar 60 eurazos a las plataformas por ver el fútbol. Cierto que tenía enfrente a 14 periodistas de raza que no lo entendían, desde la extrañeza pero también desde el respeto. ¡Ojo! Muy bien Maffeo por transparentar su honestidad. Pero tampoco era obligatorio hacerlo.

Es que no me imagino a gente de mi gremio girando la cabeza hacia otro lado y sin querer escuchar movimientos en otros grupos de comunicación o informaciones que publican otros compañeros. ¿Sería lícito? Claro. ¿Raro? Mucho.

Hará unos 20 años más o menos, asistí una noche como invitado a un programa resumen de la jornada futbolística en el Canal 33, cuando los programas deportivos eran plurales. La mesa la completaban dos futbolistas (uno del Barça y otro del Espanyol). Pues bien: ambos tenían prisa para que acabara el programa. "Seguro que tenéis ganas de llegar a casa y ver el Milan-Inter, en diferido, que lo reemite Canal Plus...". Pues no: "Hoy se conocen los dos finalistas de 'Gran Hermano'", en una de las primeras ediciones del concurso.

La otra cara de la moneda: Alexia Putellas, que atendió a los medios una vez acabado el clásico frente al Real Madrid tras el que aseguró: "Es cierto que hay un gol legal, en el minuto 80, que nos poníamos dos a uno a favor faltando diez minutos... pero es que podíamos haber hecho las cosas mejor en los primeros 80 minutos". Mis honores, Alexia. ¡Qué poco se escucha eso en el fútbol masculino!